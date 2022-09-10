Количество суточных заражений COVID-19 в ЯНАО перевалило за 300

В ЯНАО за сутки выявлено 313 больных COVID-19

11 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

За сутки в больницы ЯНАО попали пять человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 11 сентября выявлено 313 случаев заболеваний COVID-19. Информация об этом опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф». «Ямало-Ненецкий автономный округ, выявлено — 313, госпитализировано — 5, выздоровело — 45», — указано на сайте. Смертей от коронавируса не зарегистрировано. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19. Это более чем на 30% превышает предыдущий показатель.

В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 11 сентября выявлено 313 случаев заболеваний COVID-19. Информация об этом опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф». «Ямало-Ненецкий автономный округ, выявлено — 313, госпитализировано — 5, выздоровело — 45», — указано на сайте. Смертей от коронавируса не зарегистрировано. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19. Это более чем на 30% превышает предыдущий показатель.