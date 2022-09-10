Количество суточных заражений COVID-19 в ЯНАО перевалило за 300

За сутки в больницы ЯНАО попали пять человек
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 11 сентября выявлено 313 случаев заболеваний COVID-19. Информация об этом опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф».
«Ямало-Ненецкий автономный округ, выявлено — 313, госпитализировано — 5, выздоровело — 45», — указано на сайте. Смертей от коронавируса не зарегистрировано.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19. Это более чем на 30% превышает предыдущий показатель.
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