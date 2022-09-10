10 сентября 2022
09 сентября 2022

Количество суточных заражений COVID-19 в ЯНАО перевалило за 300

В ЯНАО за сутки выявлено 313 больных COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, covid19, скорая медицинская помощь, ковид госпиталь
За сутки в больницы ЯНАО попали пять человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 11 сентября выявлено 313 случаев заболеваний COVID-19. Информация об этом опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф».

«Ямало-Ненецкий автономный округ, выявлено — 313, госпитализировано — 5, выздоровело — 45», — указано на сайте. Смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19. Это более чем на 30% превышает предыдущий показатель.

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В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 11 сентября выявлено 313 случаев заболеваний COVID-19. Информация об этом опубликована на портале «Стопкоронавирус.рф». «Ямало-Ненецкий автономный округ, выявлено — 313, госпитализировано — 5, выздоровело — 45», — указано на сайте. Смертей от коронавируса не зарегистрировано. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО по данным на 10 сентября выявлено 256 случаев заболеваний COVID-19. Это более чем на 30% превышает предыдущий показатель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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