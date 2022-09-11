Глава тюменской ЕР оценил итоги выборов-2022

Глава тюменской ЕР Андрей Артюхов признал успешными итоги выборов 11 сентября

Андрей Артюхов признал успешным для ЕР итог выборов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов признал успешными выборы различного уровня, прошедшие в Тюменской области 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. По итогам плебисцита ЕР получила 95% мандатов.

«Партия провела выборы достойно и получила поддержку жителей. Результат говорит о том, что люди доверяют „Единой России“, и мы должны оправдать это доверие», — заявил Артюхов. По словам единоросса, выборы прошли без нарушений.

Ранее агентство писало, что представитель ЕР Дмитрий Плотников победил на довыборах в Тюменскую областную думу. Довыборы в гордумы Тобольска и Ишима (по два мандата) также выиграли единороссы. На выборах в думу Ишимского района партия власти получила 14 мандатов из 15, на выборах в думу Вагайского района — 12 из 15.