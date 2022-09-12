В Тюмени резко выросли цены на такси

Тюменские таксисты — частники подняли цены на свои услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Таксисты, которые дежурят у железнодорожного и автовокзалов Тюмени резко подняли цены на свои услуги. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, минимальная стоимость поездок по городу у частников теперь начинается от 300 рублей.

«Буквально пару месяцев назад с „бомбилами“ можно было договориться о минимальной цене в 200 рублей. Примерно в такую сумму оценивалась поездка протяженностью 1- 2 километра. Теперь меньше, чем за 300 рублей они на такое расстояние не ездят», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что таксисты — частники решили поднять цены на свои услуги из-за падения доходов и высокой конкуренции на рынке перевозок. «Желающих подработать в такси стало значительно больше. Это чувствуется. Агрегаторы сбивают цены и реально мешают работать и зарабатывать. Второй момент — это цены в продуктовых магазинах, которые продолжают расти. Водители вынуждены поднимать стоимость своих услуг, чтобы заработать. Это рынок», — добавил источник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени резко упали цены на такси. Таким образом водители попытались вернуть клиентов, которые начали массово отказываться от их услуг.