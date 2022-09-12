«Ростелеком» закрывает офис продаж в Салехарде

Обслуживать жителей Салехарда будут онлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) офис продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» прекращает работу 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Офис в Салехарде закрывается. За период пандемии компания отточила практику дистанционного обслуживания, поэтому после снятия ограничений дистанционный формат обслуживания предпочитает почти 100% клиентов. Сотрудники закрываемого салона получат полное выходное пособие в соответствии с ТК РФ», — пояснили представители ПАО «Ростелеком».

В офисе продаж в Салехарде работает три человека. «Их кандидатуры будут рассмотрены на вакантные должности в дочерне-зависимых организациях группы компаний „Ростелеком“. Также в компании разработана программа карьерного консультирования, в рамках которой предлагается поддержка в будущем трудоустройстве: составление резюме, рекомендации по поиску работы и прохождению интервью», — уточнили в пресс-службе.

Возникающие вопросы жители могут задать, обратившись в круглосуточный контактный центр компании, на страницу в соцсети «ВКонтакте», через официальный сайт, личный кабинет абонента или мобильное приложение. Оплатить услуги связи можно в мобильных приложениях банков, терминалах и банкоматах.

Ранее URA.RU писало, что за ходом проведения ЕГЭ в этом году будут наблюдать более 600 камер. Их разместят в 50 объектах. Из них 48 — школы и 2 — региональные центры обработки информации, сообщили представители ПАО «Ростелеком».