12 сентября 2022
11 сентября 2022

В Новом Уренгое построят полигон для военных игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазертаг. Военная игра. Челябинск., маска, автомат, оружие, военный
Жители проголосовали за создание полигона Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) появится полигон для военно-спортивных мероприятий. Об этом сообщается в соцсетях администрации города.

«Традиционно в списке — много проектов по модернизации городских пространств. В Новом Уренгое в тройку победитель вошли: благоустройство детской игровой площадки (пр-т Губкина, 7а); благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний (аллея для фотосессий); полигон для военно-спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.

Жители Нового Уренгоя активней всех голосовали за проекты «Уютного Ямала». Проекты-победители будут реализованы в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое жители просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича. Площадку в районе Коротчаево начинал создавать Пацевич.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) появится полигон для военно-спортивных мероприятий. Об этом сообщается в соцсетях администрации города. «Традиционно в списке — много проектов по модернизации городских пространств. В Новом Уренгое в тройку победитель вошли: благоустройство детской игровой площадки (пр-т Губкина, 7а); благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний (аллея для фотосессий); полигон для военно-спортивных мероприятий», — говорится в сообщении. Жители Нового Уренгоя активней всех голосовали за проекты «Уютного Ямала». Проекты-победители будут реализованы в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое жители просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича. Площадку в районе Коротчаево начинал создавать Пацевич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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