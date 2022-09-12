В Новом Уренгое построят полигон для военных игр

В Новом Уренгое (ЯНАО) появится полигон для военно-спортивных мероприятий. Об этом сообщается в соцсетях администрации города.
«Традиционно в списке — много проектов по модернизации городских пространств. В Новом Уренгое в тройку победитель вошли: благоустройство детской игровой площадки (пр-т Губкина, 7а); благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний (аллея для фотосессий); полигон для военно-спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.
Жители Нового Уренгоя активней всех голосовали за проекты «Уютного Ямала». Проекты-победители будут реализованы в 2023 году.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое жители просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича. Площадку в районе Коротчаево начинал создавать Пацевич.
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