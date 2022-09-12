В Новом Уренгое построят полигон для военных игр

13 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Жители проголосовали за создание полигона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) появится полигон для военно-спортивных мероприятий. Об этом сообщается в соцсетях администрации города. «Традиционно в списке — много проектов по модернизации городских пространств. В Новом Уренгое в тройку победитель вошли: благоустройство детской игровой площадки (пр-т Губкина, 7а); благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний (аллея для фотосессий); полигон для военно-спортивных мероприятий», — говорится в сообщении. Жители Нового Уренгоя активней всех голосовали за проекты «Уютного Ямала». Проекты-победители будут реализованы в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое жители просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича. Площадку в районе Коротчаево начинал создавать Пацевич.

В Новом Уренгое (ЯНАО) появится полигон для военно-спортивных мероприятий. Об этом сообщается в соцсетях администрации города. «Традиционно в списке — много проектов по модернизации городских пространств. В Новом Уренгое в тройку победитель вошли: благоустройство детской игровой площадки (пр-т Губкина, 7а); благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний (аллея для фотосессий); полигон для военно-спортивных мероприятий», — говорится в сообщении. Жители Нового Уренгоя активней всех голосовали за проекты «Уютного Ямала». Проекты-победители будут реализованы в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое жители просят назвать новую площадку в честь погибшего депутата Тюменской областной думы Михаила Пацевича. Площадку в районе Коротчаево начинал создавать Пацевич.