Виновного в смертельном ДТП таксиста осудили в Тюмени

По вине таксиста скончался 28-летний тюменец, а также пострадала пассажирка встречного автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Виновному в смертельном ДТП водителю такси вынесли приговор в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 31-летнего гражданина Кыргызской республики. Водитель такси признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на два года. Отцу погибшего будет выплачена моральная компенсация в размере 600 тысяч рублей», — передает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, утром 27 декабря 2021 года подсудимый вез 28-летнего пассажира на заднем сидении автомобиля Lada Granta. Двигаясь по улице 30 лет Победы, автомобиль занесло. Lada Granta столкнулась с, двигающимся на встречу автомобилем такси Hyundai Solaris, который в тот момент также вез пассажиров. В результате 28-летний тюменец получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице 3 января 2022 года. Одна из пассажиров, находящихся в момент ДТП в автомобиле Hyundai Solaris, получила различные повреждения средней тяжести.

Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП на улице Мельникайте в Тюмени погибла пассажирка такси. Также очевидцы поделились видео с моментом столкновения маршрутки и автомобиля Renault.