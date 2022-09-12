12 сентября 2022

Тюменцев испугал пролом в стене областной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
В областной клинической больнице идет капитальный ремонт Фото:

Жители Тюмени заметили пролом в стене стационара областной клинической больницы №2. Он находится на уровне седьмого этажа. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Я ехал на работу и, глядя в окно автобуса, увидел, что с больницей что-то не так: на самом верхнем этаже стационара вместо окна зияет огромная дыра. Что такого могло случиться в больнице?» — сообщил очевидец.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения URA.RU прокомментировали эту информацию. «В настоящее время проводится капитальный ремонт отделения операционного блока, реанимации, а также кровли здания взрослого отделения стационара ОКБ №2», — рассказали в департаменте. Кроме того, что отремонтируют кровлю, будет реконструирована система вентиляции, перепланированы подсобные помещения. Помимо этого отделение будет оснащено новым оборудованием. Ремонтные работы будут завершены в ноябре 2022 года.

Фото:

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Жители Тюмени заметили пролом в стене стационара областной клинической больницы №2. Он находится на уровне седьмого этажа. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Я ехал на работу и, глядя в окно автобуса, увидел, что с больницей что-то не так: на самом верхнем этаже стационара вместо окна зияет огромная дыра. Что такого могло случиться в больнице?» — сообщил очевидец. В пресс-службе областного департамента здравоохранения URA.RU прокомментировали эту информацию. «В настоящее время проводится капитальный ремонт отделения операционного блока, реанимации, а также кровли здания взрослого отделения стационара ОКБ №2», — рассказали в департаменте. Кроме того, что отремонтируют кровлю, будет реконструирована система вентиляции, перепланированы подсобные помещения. Помимо этого отделение будет оснащено новым оборудованием. Ремонтные работы будут завершены в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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