Тюменцев испугал пролом в стене областной больницы

13 сентября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

В областной клинической больнице идет капитальный ремонт Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Тюмени заметили пролом в стене стационара областной клинической больницы №2. Он находится на уровне седьмого этажа. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Я ехал на работу и, глядя в окно автобуса, увидел, что с больницей что-то не так: на самом верхнем этаже стационара вместо окна зияет огромная дыра. Что такого могло случиться в больнице?» — сообщил очевидец. В пресс-службе областного департамента здравоохранения URA.RU прокомментировали эту информацию. «В настоящее время проводится капитальный ремонт отделения операционного блока, реанимации, а также кровли здания взрослого отделения стационара ОКБ №2», — рассказали в департаменте. Кроме того, что отремонтируют кровлю, будет реконструирована система вентиляции, перепланированы подсобные помещения. Помимо этого отделение будет оснащено новым оборудованием. Ремонтные работы будут завершены в ноябре 2022 года. Фото: читатель URA.RU

Жители Тюмени заметили пролом в стене стационара областной клинической больницы №2. Он находится на уровне седьмого этажа. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Я ехал на работу и, глядя в окно автобуса, увидел, что с больницей что-то не так: на самом верхнем этаже стационара вместо окна зияет огромная дыра. Что такого могло случиться в больнице?» — сообщил очевидец. В пресс-службе областного департамента здравоохранения URA.RU прокомментировали эту информацию. «В настоящее время проводится капитальный ремонт отделения операционного блока, реанимации, а также кровли здания взрослого отделения стационара ОКБ №2», — рассказали в департаменте. Кроме того, что отремонтируют кровлю, будет реконструирована система вентиляции, перепланированы подсобные помещения. Помимо этого отделение будет оснащено новым оборудованием. Ремонтные работы будут завершены в ноябре 2022 года.