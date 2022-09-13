13 сентября 2022

В Тобольске нашли решение проблемы с качеством воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Жители Тобольска пожаловались на грязную воду, которая течет из крана Фото:

Специалисты компании «СУЭНКО» проведут дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Жители домов с открытой схемой горячего водоснабжения иногда сталкиваются с ситуацией, когда из-под крана течет вода мутного цвета. Чтобы не допустить подобного, специалисты „СУЭНКО“ проводят дополнительные промывки наружных тепловых сетей. Если будет выявлены случаи, когда вода из-под крана поменяла цвет и стала мутной, в таких домах специалисты проведут мониторинг качества горячего водоснабжения», — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что техобслуживание теплосетей Тобольска проводится непрерывно в течение года. «Такой уход за оборудованием позволяет своевременно подавать в дома и квартиры горожан качественную и чистую воду», — отметили там.

Ранее на проблему обратили внимание жители Тобольска. По их словам, грязная вода из крана была замечена в нескольких микрорайонах города.

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Специалисты компании «СУЭНКО» проведут дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Жители домов с открытой схемой горячего водоснабжения иногда сталкиваются с ситуацией, когда из-под крана течет вода мутного цвета. Чтобы не допустить подобного, специалисты „СУЭНКО“ проводят дополнительные промывки наружных тепловых сетей. Если будет выявлены случаи, когда вода из-под крана поменяла цвет и стала мутной, в таких домах специалисты проведут мониторинг качества горячего водоснабжения», — рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что техобслуживание теплосетей Тобольска проводится непрерывно в течение года. «Такой уход за оборудованием позволяет своевременно подавать в дома и квартиры горожан качественную и чистую воду», — отметили там. Ранее на проблему обратили внимание жители Тобольска. По их словам, грязная вода из крана была замечена в нескольких микрорайонах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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