В Тобольске нашли решение проблемы с качеством воды

14 сентября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Жители Тобольска пожаловались на грязную воду, которая течет из крана Фото: Александр Мамаев © URA.RU Специалисты компании «СУЭНКО» проведут дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Жители домов с открытой схемой горячего водоснабжения иногда сталкиваются с ситуацией, когда из-под крана течет вода мутного цвета. Чтобы не допустить подобного, специалисты „СУЭНКО“ проводят дополнительные промывки наружных тепловых сетей. Если будет выявлены случаи, когда вода из-под крана поменяла цвет и стала мутной, в таких домах специалисты проведут мониторинг качества горячего водоснабжения», — рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что техобслуживание теплосетей Тобольска проводится непрерывно в течение года. «Такой уход за оборудованием позволяет своевременно подавать в дома и квартиры горожан качественную и чистую воду», — отметили там. Ранее на проблему обратили внимание жители Тобольска. По их словам, грязная вода из крана была замечена в нескольких микрорайонах города.

Специалисты компании «СУЭНКО» проведут дополнительную промывку теплосетей Тобольска, чтобы решить проблему с качеством воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Жители домов с открытой схемой горячего водоснабжения иногда сталкиваются с ситуацией, когда из-под крана течет вода мутного цвета. Чтобы не допустить подобного, специалисты „СУЭНКО“ проводят дополнительные промывки наружных тепловых сетей. Если будет выявлены случаи, когда вода из-под крана поменяла цвет и стала мутной, в таких домах специалисты проведут мониторинг качества горячего водоснабжения», — рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что техобслуживание теплосетей Тобольска проводится непрерывно в течение года. «Такой уход за оборудованием позволяет своевременно подавать в дома и квартиры горожан качественную и чистую воду», — отметили там. Ранее на проблему обратили внимание жители Тобольска. По их словам, грязная вода из крана была замечена в нескольких микрорайонах города.