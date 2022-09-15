Депутат Госдумы Аксаков: металлические деньги не выгодны экономике РФ

15 сентября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Монеты имеют высокую себестоимость в отличие от банкнот Фото: Алексей Гущин © URA.RU Производство металлических денег не окупается и имеет высокую себестоимость, поэтому с экономической точки зрения можно от них отказаться. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Понятно, что металлические деньги — это большие затраты, в том числе металла. С точки зрения экономики можно было бы от них отказаться. А с точки зрения социальной, гражданско-психологической, вопрос требует изучения. Но это неокупаемые затраты. Высокая себестоимость. Выше, чем у бумажных денег», — сказал Анатолий Аксаков. По словам парламентария, депутаты уже рассматривали предложение об отказе от монет. «Мы ставили вопрос о том, чтобы не использовать мелкие деньги, то есть, мелочь ушла бы. Но если опрос среди населения провести, то такая идея не поддерживается. Второе — не по Москве надо судить. Есть регионы, где сельское население довольно большое и люди пользуются мелочью», — уточнил он. В конце июля зампред Центробанка РФ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, заявил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Банкнота не печаталась с 2013 года. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые перестали заказывать у Гознака после 1998 года.

Производство металлических денег не окупается и имеет высокую себестоимость, поэтому с экономической точки зрения можно от них отказаться. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Понятно, что металлические деньги — это большие затраты, в том числе металла. С точки зрения экономики можно было бы от них отказаться. А с точки зрения социальной, гражданско-психологической, вопрос требует изучения. Но это неокупаемые затраты. Высокая себестоимость. Выше, чем у бумажных денег», — сказал Анатолий Аксаков. По словам парламентария, депутаты уже рассматривали предложение об отказе от монет. «Мы ставили вопрос о том, чтобы не использовать мелкие деньги, то есть, мелочь ушла бы. Но если опрос среди населения провести, то такая идея не поддерживается. Второе — не по Москве надо судить. Есть регионы, где сельское население довольно большое и люди пользуются мелочью», — уточнил он. В конце июля зампред Центробанка РФ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, заявил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Банкнота не печаталась с 2013 года. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые перестали заказывать у Гознака после 1998 года.