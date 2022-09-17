В Тюмень вернется аномальная жара

В Тюмени потеплеет до +27 градусов
В Тюмень 20 сентября вернется жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Такие данные приводит официальный сайт Росгидрометцентра.
«20 сентября температура воздуха составит 27 градусов, ночью до +14 градусов. 21 сентября воздух прогреется до 25 градусов, в ночное время до +13. Облачно, без осадков, ветер 3 м/с», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
Теплая погода продлится всего два дня. 22 сентября синоптики прогнозируют похолодание до +18 градусов.
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