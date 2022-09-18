Власти ЯНАО хотят внести изменения в законы о свалках в Арктике

19 сентября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Правительство ЯНАО считает закон о ликвидации свалок в Арктике не проработанным Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО предложили Совету Федерации усовершенствовать законы о ликвидации отходов на арктических территориях. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В Совете Федерации обсудили предложения регионов Арктической зоны России по упрощению законодательного порядка в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике. Ямал предлагает особый порядок ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде арктических территорий, в том числе в части установления внесудебного порядка признания свалок отходов пятого класса опасности бесхозяйными, возложения ответственности за ведение реестра таких объектов на департаменты природно-ресурсного регулирования регионов РФ, а также возможности ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде любым субъектом, в том числе на безвозмездной основе», — говорится в сообщении. В правительстве обратили внимание на проблемы, которые тормозят ликвидацию свалок. «В настоящее время, чтобы ликвидировать объект накопленного вреда, необходимо включить его в государственный реестр на основе категорирования объектов. И если по итогам категорирования объекту установлено низкое значение, финансирование на его ликвидацию не предусматривается. Возникают также трудности с вывозом и утилизацией собранного металлолома с бесхозных свалок на месте бывших баз, научных и гидрометеорологических станций, площадок геологоразведки», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых мест на планете. Он поблагодарил работников лесного хозяйства за защиту природы Арктического региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ЯНАО предложили Совету Федерации усовершенствовать законы о ликвидации отходов на арктических территориях. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В Совете Федерации обсудили предложения регионов Арктической зоны России по упрощению законодательного порядка в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике. Ямал предлагает особый порядок ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде арктических территорий, в том числе в части установления внесудебного порядка признания свалок отходов пятого класса опасности бесхозяйными, возложения ответственности за ведение реестра таких объектов на департаменты природно-ресурсного регулирования регионов РФ, а также возможности ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде любым субъектом, в том числе на безвозмездной основе», — говорится в сообщении. В правительстве обратили внимание на проблемы, которые тормозят ликвидацию свалок. «В настоящее время, чтобы ликвидировать объект накопленного вреда, необходимо включить его в государственный реестр на основе категорирования объектов. И если по итогам категорирования объекту установлено низкое значение, финансирование на его ликвидацию не предусматривается. Возникают также трудности с вывозом и утилизацией собранного металлолома с бесхозных свалок на месте бывших баз, научных и гидрометеорологических станций, площадок геологоразведки», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал регион одним из самых чистых мест на планете. Он поблагодарил работников лесного хозяйства за защиту природы Арктического региона.