18 сентября 2022
17 сентября 2022

Спасатели в ЯНАО объявили о новой патриотической традиции

Еженедельно в МЧС по ЯНАО будут поднимать государственный флаг России
© Служба новостей «URA.RU»
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Участие Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России во Всероссийской акции «Окна России». Екатеринбург, мчс, триколор, флаг россии, почетный караул, строй
Флаг Российской Федерации будут торжественно поднимать каждый понедельник Фото:

Главное управление МЧС России ЯНАО ввело новую особую традицию — поднятие государственного флага Российской Федерации. Как сообщили 19 сентября представители ведомства, с данного мероприятия отныне будет начинаться каждая рабочая неделя.

«В Главном управлении вводится новая традиция, особый торжественный ритуал — поднятие государственного флага… Ритуал поднятия флага Российской Федерации в Главном управлении будет проходить еженедельно по понедельникам», — говорится на официальном сайте ведомства.Представители МЧС уточнили, что ритуал проводится с целью формирования уважения к государственным символам, владения основами их правильного использования.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что единый день голосования в ЯНАО начался под звуки государственного гимна РФ. Кроме того, весь август муниципалитеты региона соревновались между собой, кто представит самый большой флагшток ко Дню государственного флага России.

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Главное управление МЧС России ЯНАО ввело новую особую традицию — поднятие государственного флага Российской Федерации. Как сообщили 19 сентября представители ведомства, с данного мероприятия отныне будет начинаться каждая рабочая неделя. «В Главном управлении вводится новая традиция, особый торжественный ритуал — поднятие государственного флага… Ритуал поднятия флага Российской Федерации в Главном управлении будет проходить еженедельно по понедельникам», — говорится на официальном сайте ведомства.Представители МЧС уточнили, что ритуал проводится с целью формирования уважения к государственным символам, владения основами их правильного использования. Ранее URA.RU рассказывало о том, что единый день голосования в ЯНАО начался под звуки государственного гимна РФ. Кроме того, весь август муниципалитеты региона соревновались между собой, кто представит самый большой флагшток ко Дню государственного флага России.
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