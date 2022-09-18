Спасатели в ЯНАО объявили о новой патриотической традиции

Главное управление МЧС России ЯНАО ввело новую особую традицию — поднятие государственного флага Российской Федерации. Как сообщили 19 сентября представители ведомства, с данного мероприятия отныне будет начинаться каждая рабочая неделя.
«В Главном управлении вводится новая традиция, особый торжественный ритуал — поднятие государственного флага… Ритуал поднятия флага Российской Федерации в Главном управлении будет проходить еженедельно по понедельникам», — говорится на официальном сайте ведомства.Представители МЧС уточнили, что ритуал проводится с целью формирования уважения к государственным символам, владения основами их правильного использования.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что единый день голосования в ЯНАО начался под звуки государственного гимна РФ. Кроме того, весь август муниципалитеты региона соревновались между собой, кто представит самый большой флагшток ко Дню государственного флага России.
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