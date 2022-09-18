Спасатели в ЯНАО объявили о новой патриотической традиции

Еженедельно в МЧС по ЯНАО будут поднимать государственный флаг России

Флаг Российской Федерации будут торжественно поднимать каждый понедельник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главное управление МЧС России ЯНАО ввело новую особую традицию — поднятие государственного флага Российской Федерации. Как сообщили 19 сентября представители ведомства, с данного мероприятия отныне будет начинаться каждая рабочая неделя.

«В Главном управлении вводится новая традиция, особый торжественный ритуал — поднятие государственного флага… Ритуал поднятия флага Российской Федерации в Главном управлении будет проходить еженедельно по понедельникам», — говорится на официальном сайте ведомства.Представители МЧС уточнили, что ритуал проводится с целью формирования уважения к государственным символам, владения основами их правильного использования.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что единый день голосования в ЯНАО начался под звуки государственного гимна РФ. Кроме того, весь август муниципалитеты региона соревновались между собой, кто представит самый большой флагшток ко Дню государственного флага России.