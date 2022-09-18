Здание-долгострой полицейских ЯНАО готовят к открытию

Здание УВД в Ноябрьске (ЯНАО), которое раньше было долгостроем, готовится к открытию. Как сообщается на сайте окружного правительства, в учреждение уже перевозят мебель и оборудование.
«В новом административном здании УВД строители завершают чистовую отделку, устанавливают мебель, оборудование и компьютерною технику. В настоящее время выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. Уже установлено ограждение, тротуары выложены плиткой, подготовлены проезды для транспорта, их заасфальтируют. Предусмотрена парковка», — говорится в сообщении.
Раньше данное пятиэтажное здание было долгостроем. «После окончания строительства административное здание УВД станет еще одним достроенным долгостроем, чье строительство возобновлено по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова», — добавили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске здание УВД должны были сдать осенью прошлого года. Строительство долгостроя обошлось почти в 600 млн рублей.
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