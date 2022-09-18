18 сентября 2022
17 сентября 2022

Здание-долгострой полицейских ЯНАО готовят к открытию

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против транспортной реформы. Пермь, чп, ппс, полицейский, чс, шеврон полиция
В новое здание УВД перевозят мебель Фото:

Здание УВД в Ноябрьске (ЯНАО), которое раньше было долгостроем, готовится к открытию. Как сообщается на сайте окружного правительства, в учреждение уже перевозят мебель и оборудование.

«В новом административном здании УВД строители завершают чистовую отделку, устанавливают мебель, оборудование и компьютерною технику. В настоящее время выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. Уже установлено ограждение, тротуары выложены плиткой, подготовлены проезды для транспорта, их заасфальтируют. Предусмотрена парковка», — говорится в сообщении.

Раньше данное пятиэтажное здание было долгостроем. «После окончания строительства административное здание УВД станет еще одним достроенным долгостроем, чье строительство возобновлено по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске здание УВД должны были сдать осенью прошлого года. Строительство долгостроя обошлось почти в 600 млн рублей.

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Здание УВД в Ноябрьске (ЯНАО), которое раньше было долгостроем, готовится к открытию. Как сообщается на сайте окружного правительства, в учреждение уже перевозят мебель и оборудование. «В новом административном здании УВД строители завершают чистовую отделку, устанавливают мебель, оборудование и компьютерною технику. В настоящее время выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. Уже установлено ограждение, тротуары выложены плиткой, подготовлены проезды для транспорта, их заасфальтируют. Предусмотрена парковка», — говорится в сообщении. Раньше данное пятиэтажное здание было долгостроем. «После окончания строительства административное здание УВД станет еще одним достроенным долгостроем, чье строительство возобновлено по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске здание УВД должны были сдать осенью прошлого года. Строительство долгостроя обошлось почти в 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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