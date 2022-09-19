Le Monde: Запад попал в ловушку, которую готовил для России

Запад попал в собственную ловушку, которую готовил для России — странам тяжело найти союзников за рамками европейских стран. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
«Проблема Москвы касаемо того, как найти союзников, становится не менее актуальной и для западных стран, опасающихся увеличения пропасти между Западом и остальным миром», — пишет газета. Как поясняет издание, после 24 февраля США и европейские страны столкнулись с проблемой. Оказалось, что им не так просто найти союзников вне Запада.
США и западные страны начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Однако Европа и Вашингтон столкнулись с осознанием того, что не все мировые лидеры хотят разрывать отношения с Россией, в том числе и некоторые западные страны. Ранее сообщалось, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда входит и Россия, пугает США, пишет RT. В РФ назвали своих союзников: Белоруссия, Сирия, Казахстан, Китай и Куба, сообщает телеканал 360.
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Запад попал в собственную ловушку, которую готовил для России — странам тяжело найти союзников за рамками европейских стран. Об этом сообщает французская газета Le Monde. «Проблема Москвы касаемо того, как найти союзников, становится не менее актуальной и для западных стран, опасающихся увеличения пропасти между Западом и остальным миром», — пишет газета. Как поясняет издание, после 24 февраля США и европейские страны столкнулись с проблемой. Оказалось, что им не так просто найти союзников вне Запада. США и западные страны начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Однако Европа и Вашингтон столкнулись с осознанием того, что не все мировые лидеры хотят разрывать отношения с Россией, в том числе и некоторые западные страны. Ранее сообщалось, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда входит и Россия, пугает США, пишет RT. В РФ назвали своих союзников: Белоруссия, Сирия, Казахстан, Китай и Куба, сообщает телеканал 360.