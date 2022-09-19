В ЯНАО назвали невостребованную профессию среди работодателей

На одну вакансию специалиста по подбору персонала в ЯНАО в среднем приходится семь соискателей

20 сентября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Больше всего специалистами интересуются строители и нефтяники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одной из невостребованных специальностей в ЯНАО сначала года стала вакансия в сфере управления персоналом. Как сообщили URA.RU эксперты платформы по поиску работы hh.ru, количество соискателей в данной сфере превышает норму резюме в банке вакансий. «Сегодня конкуренция среди соискателей сферы „Управление персоналом“ в ЯНАО — 6,8 резюме на вакансию при норме в 5-6 резюме. Средний уровень заработной платы, предлагаемой в этом году HR-специалистам, составил 65,7 тысячи рублей. », — говорится в сообщении. При этом с начала года в ЯНАО было опубликовано более 300 вакансий для специалистов в сфере управления персоналом.Больше всего специалистами данной сферы пользуются строительный компании — 15%, в в нефтегазовой отрасли — 14% и в ИТ-отрасли — 8%. «Работодатели региона приглашают на работу специалистов по рекрутменту, развитию и обучению персонала, учету кадров, а также профессионалов в области компенсаций и льгот и построения корпоративной культуры», — отметили эксперты. Ранее сообщалось, что на Ямале количество открытых вакансий превышает количество резюме сразу по восьми направлениям. Однако самая высокая конкуренция в ЯНАО на вакансии юристов, бухгалтеров и специалистов по управлению персоналом.

Одной из невостребованных специальностей в ЯНАО сначала года стала вакансия в сфере управления персоналом. Как сообщили URA.RU эксперты платформы по поиску работы hh.ru, количество соискателей в данной сфере превышает норму резюме в банке вакансий. «Сегодня конкуренция среди соискателей сферы „Управление персоналом“ в ЯНАО — 6,8 резюме на вакансию при норме в 5-6 резюме. Средний уровень заработной платы, предлагаемой в этом году HR-специалистам, составил 65,7 тысячи рублей. », — говорится в сообщении. При этом с начала года в ЯНАО было опубликовано более 300 вакансий для специалистов в сфере управления персоналом.Больше всего специалистами данной сферы пользуются строительный компании — 15%, в в нефтегазовой отрасли — 14% и в ИТ-отрасли — 8%. «Работодатели региона приглашают на работу специалистов по рекрутменту, развитию и обучению персонала, учету кадров, а также профессионалов в области компенсаций и льгот и построения корпоративной культуры», — отметили эксперты. Ранее сообщалось, что на Ямале количество открытых вакансий превышает количество резюме сразу по восьми направлениям. Однако самая высокая конкуренция в ЯНАО на вакансии юристов, бухгалтеров и специалистов по управлению персоналом.