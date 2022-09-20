Компания из Владивостока не дождалась поставки от курганского завода и подала на него в суд

Компания из Владивостока потребовала взыскать с завода 36,5 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания из Владивостока «Азия Интер Групп ДВ» пожаловалась, что уральский завод металлообработки не отправил поставку и подала на него в суд. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Курганской области.

«Как указал истец и следует из материалов дела, на основании счета на оплату ООО „Азия Интер Групп ДВ“ перечислило ООО „Уральский завод металлообработки“ 36 500 рублей за поставку», — написано в документе. Истец объяснил, что поставка должна была прийти в течение 10 рабочих дней после оплаты, но товар не отправили.

ООО «Азия Интер Групп ДВ» потребовало взыскать с уральского завода металлообработки 36 500 рублей за неосуществленную поставку. Суд решил удовлетворить иск, а также взыскать с курганского завода госпошлину 2 000 рублей.

Ранее курганский оборонный завод подал многомиллионный иск к агрофирме. Он потребовал взыскать 26,5 миллионов рублей.