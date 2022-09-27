Путин возмутился тем, как Запад «надувает» мир

Путин упрекнул западные страны в отправке зерна самим себе

27 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

По словам президента РФ, Запад провоцирует продовольственный кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, как Запад отправляет зерно самому себе, что является надувательством всего мира. Об этом он рассказал во время совещания о ходе сезонных полевых работ. «Из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций (ООН). А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский Союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — сказал он. Слова главы государства транслирует телеканал Россия 24. По словам президента России, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. Все данные он приводил по состоянию на 23 сентября.

Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, как Запад отправляет зерно самому себе, что является надувательством всего мира. Об этом он рассказал во время совещания о ходе сезонных полевых работ. «Из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций (ООН). А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский Союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — сказал он. Слова главы государства транслирует телеканал Россия 24. По словам президента России, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. Все данные он приводил по состоянию на 23 сентября.