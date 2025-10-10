Чемпионка мира из России сменила спортивное гражданство: все достижения молодой батутистки Лебедевой

Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство — теперь она выступает за Беларусь. Это произошло после того, как девушку не допустили до Олимпийских игр в Париже в 2024 году по политическим причинам, что привело к паузе в ее карьере. При этом Лебедева является чемпионкой мира 2021 года в командном многоборье по прыжкам на батуте. Кроме того, на ее счету две золотые медали чемпионата Европы. Подробнее о биографии и карьере спортсменки — в материале URA.RU.
Лебедева сменила спортивное гражданство
Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила смену спортивного гражданства Лебедевой с российского на белорусское. Теперь она будет выступать за Беларусь. Это решение исполкома FIG, заседавшего в Лаосе, позволяет ей продолжить международную карьеру без ограничений. Причины смены официально не комментировались
Чемпионка по прыжкам на батуте
Яна Андреевна Лебедева — российская (ныне белорусская) спортсменка в прыжках на батуте, родилась 19 декабря 2002 года (ей 22 года на октябрь 2025) в Санкт-Петербурге. Она является одной из ведущих гимнасток в этом виде спорта, с впечатляющим списком достижений. Также является артисткой «Цирка дю Солей».
Биография и карьера
Начало пути
Девушка начала заниматься прыжками на батуте в юном возрасте — в девять лет, в Спортивной школе олимпийского резерва №1 в Адмиралтейском районе. Ей тогда помогала мать — Наталья Лебедева. Она представляет школу прыжков на батуте в Санкт-Петербурге (связана с НГУ им. П.Ф. Лесгафта). Уже в юниорском возрасте (13–14 лет) она входила в состав молодежной сборной России.
Ключевые достижения
В 2016 году получила «Мастера спорта России», в 2020 — «Мастера спорта России международного класса», в 2022 — «Заслуженного мастера спорта России». В 2021 стала двукратной чемпионкой Европы в Сочи. После этого, в 2023 году, в Баку, стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте. На Олимпийских играх в Токио заняла 11 место в квалификации.
Многократная призер чемпионатов мира и Европы, включая серебро и бронзу на различных этапах Кубка мира. В 2023 году стала призером соревнований по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге. В 2024 получила бронзу в этапе Кубка мира в Баку в индивидуальных прыжках.
Стиль и сильные стороны
Лебедева известна техникой высоких и сложных прыжков с элементами вроде сомерсалтов и винтов. Сомерсалт — кувыркание, сальто в воздухе, а винт — вращение, когда одна нога остается внизу, а свободная либо либо скрещивается с ней, либо поднимается. Выступления Лебедевой часто хвалят за грацию и стабильность.
Проблемы с Олимпиадой-2024
Лебедева не была допущена к участию в Олимпийских играх в Париже из-за ограничений на российских спортсменов, связанных с политикой. Это привело к паузе в её карьере.
Личная жизнь
Информация о семье минимальна — она сосредоточена на спорте. Нет публичных данных о личной жизни, отношениях или хобби. Лебедева активна в социальных сетях, где делится тренировками и выступлениями.
