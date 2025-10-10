Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов, эвакуировали 200 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
03:30 В крупном пожаре в Сосновоборске Красноярского края погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официального подтверждения этой информации еще нет.
03:15 Пожарные подразделения прибыли на место, чтобы локализовать распространение огня. Открытое горение наблюдалось на значительной части кровли здания. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и техника, сообщает МЧС.
03:14 Двести жителей самостоятельно покинули горящий многоквартирный дом в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России.
