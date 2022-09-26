В ЯНАО жительница ДНР проголосовала на референдуме за будущее

27 сентября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Жительница ДНР рассказала, за что проголосовала на референдуме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Уехавшая из ДНР Светлана Парфенова пришла на избирательный участок в Салехарде, чтобы проголосовать за присоединения Донбасса к России ради будущего. Об этом она рассказала URA.RU. «У нас [в ДНР] все считают, что ДНР — это и так Россия, кого бы вы ни спросили. Это [голосование] важно для будущего. Я думаю, все, кто проживает на территории России из ДНР, все будет голосовать, потому что это будущее места, где мы родились, и надеемся, что в будущем все будет хорошо», — сообщила Парфенова. Сама девушка в Салехарде находится месяц. Она отмечает, что в ДНР было не спокойно, она попадала под обстрел. «На родину, конечно тянет. <…> Там [в ДНР] все не очень хорошо просто сейчас. Я попадала под обстрел. Нет никакой психологической травмы, но тут [в Салехарде] спокойнее», — пояснила Парфенова. Сегодня последний день референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В ЯНАО голосовавшие рассказали, что пришли на референдум, чтобы быть в безопасности, в мире и спокойствие, чтобы иметь возможность говорить на русском языке. На территории Украины с 24 февраля российскими военными проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита жителей Донбасса.

Уехавшая из ДНР Светлана Парфенова пришла на избирательный участок в Салехарде, чтобы проголосовать за присоединения Донбасса к России ради будущего. Об этом она рассказала URA.RU. «У нас [в ДНР] все считают, что ДНР — это и так Россия, кого бы вы ни спросили. Это [голосование] важно для будущего. Я думаю, все, кто проживает на территории России из ДНР, все будет голосовать, потому что это будущее места, где мы родились, и надеемся, что в будущем все будет хорошо», — сообщила Парфенова. Сама девушка в Салехарде находится месяц. Она отмечает, что в ДНР было не спокойно, она попадала под обстрел. «На родину, конечно тянет. <…> Там [в ДНР] все не очень хорошо просто сейчас. Я попадала под обстрел. Нет никакой психологической травмы, но тут [в Салехарде] спокойнее», — пояснила Парфенова. Сегодня последний день референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. В ЯНАО голосовавшие рассказали, что пришли на референдум, чтобы быть в безопасности, в мире и спокойствие, чтобы иметь возможность говорить на русском языке. На территории Украины с 24 февраля российскими военными проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита жителей Донбасса.