27 сентября 2022
26 сентября 2022

Мэр из ЯНАО рассказал о проводах мобилизованных земляков

Глава Красноселькупского района в ЯНАО Фишер: мобилизованных ямальцев проводил в пункт размещения в Тарко-Сале
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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военные сборы, проводы в армию, мобилизация
В районе ЯНАО проводили мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Красноселькупского района (ЯНАО) проводили в пункт временного размещения в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава района Юрий Фишер в своем telegram-канале.

«Вчера [27 сентября] мы проводили парней, призванных в рамках частичной мобилизации от нашего района. Сейчас они находятся в пункте сбора города Тарко-Сале перед отправкой в учебные части», — написала Фишер

Также он отметил, что мобилизованных парней будут очень ждать дома. «Много эмоций. Хочу, чтобы вы знали, мы вас очень ждем: ваши друзья, родные, любимые, все земляки. За Россию! С Богом», — написал Фишер.

Перед отправкой двое мобилизованных женились, чтобы вернуться домой уже к женам. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого губернатор ЯНАО принял решение единоразово выплачивать всем мобилизованным по 300 тысяч рублей. Кроме того, глава региона поручил организовать сборные пункты для призывников в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. В окружной столице губернатор лично проверил такой пункт.

С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Мобилизованных жителей Красноселькупского района (ЯНАО) проводили в пункт временного размещения в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава района Юрий Фишер в своем telegram-канале. «Вчера [27 сентября] мы проводили парней, призванных в рамках частичной мобилизации от нашего района. Сейчас они находятся в пункте сбора города Тарко-Сале перед отправкой в учебные части», — написала Фишер Также он отметил, что мобилизованных парней будут очень ждать дома. «Много эмоций. Хочу, чтобы вы знали, мы вас очень ждем: ваши друзья, родные, любимые, все земляки. За Россию! С Богом», — написал Фишер. Перед отправкой двое мобилизованных женились, чтобы вернуться домой уже к женам. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого губернатор ЯНАО принял решение единоразово выплачивать всем мобилизованным по 300 тысяч рублей. Кроме того, глава региона поручил организовать сборные пункты для призывников в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. В окружной столице губернатор лично проверил такой пункт. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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