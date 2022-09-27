Мэр из ЯНАО рассказал о проводах мобилизованных земляков

Глава Красноселькупского района в ЯНАО Фишер: мобилизованных ямальцев проводил в пункт размещения в Тарко-Сале

28 сентября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

В районе ЯНАО проводили мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных жителей Красноселькупского района (ЯНАО) проводили в пункт временного размещения в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава района Юрий Фишер в своем telegram-канале. «Вчера [27 сентября] мы проводили парней, призванных в рамках частичной мобилизации от нашего района. Сейчас они находятся в пункте сбора города Тарко-Сале перед отправкой в учебные части», — написала Фишер Также он отметил, что мобилизованных парней будут очень ждать дома. «Много эмоций. Хочу, чтобы вы знали, мы вас очень ждем: ваши друзья, родные, любимые, все земляки. За Россию! С Богом», — написал Фишер. Перед отправкой двое мобилизованных женились, чтобы вернуться домой уже к женам. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого губернатор ЯНАО принял решение единоразово выплачивать всем мобилизованным по 300 тысяч рублей. Кроме того, глава региона поручил организовать сборные пункты для призывников в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. В окружной столице губернатор лично проверил такой пункт. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Мобилизованных жителей Красноселькупского района (ЯНАО) проводили в пункт временного размещения в Тарко-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава района Юрий Фишер в своем telegram-канале. «Вчера [27 сентября] мы проводили парней, призванных в рамках частичной мобилизации от нашего района. Сейчас они находятся в пункте сбора города Тарко-Сале перед отправкой в учебные части», — написала Фишер Также он отметил, что мобилизованных парней будут очень ждать дома. «Много эмоций. Хочу, чтобы вы знали, мы вас очень ждем: ваши друзья, родные, любимые, все земляки. За Россию! С Богом», — написал Фишер. Перед отправкой двое мобилизованных женились, чтобы вернуться домой уже к женам. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого губернатор ЯНАО принял решение единоразово выплачивать всем мобилизованным по 300 тысяч рублей. Кроме того, глава региона поручил организовать сборные пункты для призывников в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. В окружной столице губернатор лично проверил такой пункт. С 24 февраля армия РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.