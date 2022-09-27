27 сентября 2022

Мобилизованных жителей Ноябрьска отравили в пункт размещения. Видео

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Мобилизация. Магнитогорск
Мобилизованных жителей отправляют в пункт временного размещения в Ноябрьске Фото:
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Мобилизация в России

Жители Ноябрьска провожают мобилизованных земляков в пункт временного размещения. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившись фото и видео с места события.

«Провожаем земляков в пункт временного размещения. Завтра все придем провожать их в Тюмень. Ждем назад наших бойцов и верим в лучшее», — рассказал собеседник.

Ранее в пункт временного размещения отправились мобилизованные жители Красноселькупского района. О том, как провожали мужчин, рассказал глава района Юрий Фишер. Также накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил такой пункт в Салехарде. Всего их четыре в регионе.

Частичная мобилизация в Росси проводится с 21 сентября. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, а ранее, 24 февраля, он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Жители Ноябрьска провожают мобилизованных земляков в пункт временного размещения. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившись фото и видео с места события. «Провожаем земляков в пункт временного размещения. Завтра все придем провожать их в Тюмень. Ждем назад наших бойцов и верим в лучшее», — рассказал собеседник. Ранее в пункт временного размещения отправились мобилизованные жители Красноселькупского района. О том, как провожали мужчин, рассказал глава района Юрий Фишер. Также накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил такой пункт в Салехарде. Всего их четыре в регионе. Частичная мобилизация в Росси проводится с 21 сентября. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, а ранее, 24 февраля, он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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