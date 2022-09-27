Мобилизованных жителей отправляют в пункт временного размещения в Ноябрьске Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Ноябрьска провожают мобилизованных земляков в пункт временного размещения. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившись фото и видео с места события.

«Провожаем земляков в пункт временного размещения. Завтра все придем провожать их в Тюмень. Ждем назад наших бойцов и верим в лучшее», — рассказал собеседник.

Ранее в пункт временного размещения отправились мобилизованные жители Красноселькупского района. О том, как провожали мужчин, рассказал глава района Юрий Фишер. Также накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил такой пункт в Салехарде. Всего их четыре в регионе.

Частичная мобилизация в Росси проводится с 21 сентября. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, а ранее, 24 февраля, он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.