Жители Ноябрьска провожают мобилизованных земляков в пункт временного размещения. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившись фото и видео с места события.
«Провожаем земляков в пункт временного размещения. Завтра все придем провожать их в Тюмень. Ждем назад наших бойцов и верим в лучшее», — рассказал собеседник.
Ранее в пункт временного размещения отправились мобилизованные жители Красноселькупского района. О том, как провожали мужчин, рассказал глава района Юрий Фишер. Также накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверил такой пункт в Салехарде. Всего их четыре в регионе.
Частичная мобилизация в Росси проводится с 21 сентября. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, а ранее, 24 февраля, он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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