28 сентября 2022

В Тюмени несогласных с призывом мужчин забирают с учений и перевозят в новое место

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, отправка в армию, новобранец, белоусов сергей, мобилизация, военный призыв, орджоникидзевский военкомат, военкомат орджоникидзевского района, призыв в армию
Мужчин, у которых есть основания для отмены призыва, забирают со сборов до уточнения информации Фото:
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Мобилизация в России

Призванных на мобилизацию тюменцев, оспаривающих свой призыв, увозят из сборного пункта на озере Андреевском в район деревни Патрушева. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

«Тех, у кого есть сомнения по поводу их призыва, с учебной базы на озере Андреевском переводят в Патрушева, там есть специально выделенные помещения. И до окончания разбирательства, до подтверждения данных мужчины находятся там», — рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

Сборы призванных на мобилизацию тюменцев проходят на учебном полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, вблизи озера Андреевское. Там они проходят подготовку перед отправкой в воинские части.

Как ранее писало URA.RU, в регионе фиксировались случаи ошибочного призыва. После разбирательств мужчин возвращали домой. Сегодня сразу 14 человек покинут учебный полигон и вернутся к своим семьям.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Ей подлежат те, кто находится в запасе. Очередность призыва, в частности, зависит от наличия боевого опыта и военно-учетных специальностей россиян. Ранее URA.RU рассказало, как оспорить свой призыв на мобилизацию, если у вас есть на то основания.

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Призванных на мобилизацию тюменцев, оспаривающих свой призыв, увозят из сборного пункта на озере Андреевском в район деревни Патрушева. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. «Тех, у кого есть сомнения по поводу их призыва, с учебной базы на озере Андреевском переводят в Патрушева, там есть специально выделенные помещения. И до окончания разбирательства, до подтверждения данных мужчины находятся там», — рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Сборы призванных на мобилизацию тюменцев проходят на учебном полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, вблизи озера Андреевское. Там они проходят подготовку перед отправкой в воинские части. Как ранее писало URA.RU, в регионе фиксировались случаи ошибочного призыва. После разбирательств мужчин возвращали домой. Сегодня сразу 14 человек покинут учебный полигон и вернутся к своим семьям. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Ей подлежат те, кто находится в запасе. Очередность призыва, в частности, зависит от наличия боевого опыта и военно-учетных специальностей россиян. Ранее URA.RU рассказало, как оспорить свой призыв на мобилизацию, если у вас есть на то основания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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