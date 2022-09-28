В Тюмени несогласных с призывом мужчин забирают с учений и перевозят в новое место

Призванных на мобилизацию тюменцев, оспаривающих свой призыв, увозят из сборного пункта на озере Андреевском в район деревни Патрушева. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.
«Тех, у кого есть сомнения по поводу их призыва, с учебной базы на озере Андреевском переводят в Патрушева, там есть специально выделенные помещения. И до окончания разбирательства, до подтверждения данных мужчины находятся там», — рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.
Сборы призванных на мобилизацию тюменцев проходят на учебном полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, вблизи озера Андреевское. Там они проходят подготовку перед отправкой в воинские части.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Ей подлежат те, кто находится в запасе. Очередность призыва, в частности, зависит от наличия боевого опыта и военно-учетных специальностей россиян. Ранее URA.RU рассказало, как оспорить свой призыв на мобилизацию, если у вас есть на то основания.
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Призванных на мобилизацию тюменцев, оспаривающих свой призыв, увозят из сборного пункта на озере Андреевском в район деревни Патрушева. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. «Тех, у кого есть сомнения по поводу их призыва, с учебной базы на озере Андреевском переводят в Патрушева, там есть специально выделенные помещения. И до окончания разбирательства, до подтверждения данных мужчины находятся там», — рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Сборы призванных на мобилизацию тюменцев проходят на учебном полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, вблизи озера Андреевское. Там они проходят подготовку перед отправкой в воинские части. Как ранее писало URA.RU, в регионе фиксировались случаи ошибочного призыва. После разбирательств мужчин возвращали домой. Сегодня сразу 14 человек покинут учебный полигон и вернутся к своим семьям. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Ей подлежат те, кто находится в запасе. Очередность призыва, в частности, зависит от наличия боевого опыта и военно-учетных специальностей россиян. Ранее URA.RU рассказало, как оспорить свой призыв на мобилизацию, если у вас есть на то основания.