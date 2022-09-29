29 сентября 2022

В ЯНАО огонь унес жизни десятков человек

В пожарах в ЯНАО погибло 23 человека за 2022 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, огнеборцы, мчс, пожарные, пожар в аварийном доме
Пожарным удалось спасти 150 человек Фото:

Десятки жителей ЯНАО погибли в следствие пожаров, которые возникли на территории округа за последние три квартала. При этом пожарным удалось спасти жизни 150 человек, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

«За три квартала текущего года в автономном округе произошло 683 пожара, на которых погибло 23 человека, получили травмы различной степени тяжести 31 человек. Пожарные эвакуировали 1204 человека, спасли 150 человек и материальных ценностей на сумму более 1 миллиарда 960 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статистическим данным, пожары в основном возникают из-за нарушения правил пользования и неисправных электрических приборов. Также из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования печей.

Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали от взрыва на заводе «Уренгойдорстрой» в Новом Уренгое. Возгорание возникло из-за взрыва бочки с битумом.

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Десятки жителей ЯНАО погибли в следствие пожаров, которые возникли на территории округа за последние три квартала. При этом пожарным удалось спасти жизни 150 человек, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. «За три квартала текущего года в автономном округе произошло 683 пожара, на которых погибло 23 человека, получили травмы различной степени тяжести 31 человек. Пожарные эвакуировали 1204 человека, спасли 150 человек и материальных ценностей на сумму более 1 миллиарда 960 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что согласно статистическим данным, пожары в основном возникают из-за нарушения правил пользования и неисправных электрических приборов. Также из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования печей. Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали от взрыва на заводе «Уренгойдорстрой» в Новом Уренгое. Возгорание возникло из-за взрыва бочки с битумом.
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