The Independent: Трасс призовет создать единый фронт против властей РФ

06 октября 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Великобритания пытается сохранить ведущую роль в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовет Европу создать единый фронт против РФ. Об этом сообщает британская газета The Independent. «Трасс призовет к единому фронту в отношении России на первом заседании новой общеевропейской группы. Она использует саммит, чтобы подчеркнуть, как Великобритания продолжает играть ведущую роль в Европе», — пишет The Independent. Предполагается, что политик встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призывает лидеров стран объединиться против РФ. Мероприятие пройдет 6 октября, на нем соберутся 27 лидеров Евросоюза и 17 представителей других стран. Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее Reuters сообщал, что Трасс и Макрон пытаются создать в Европе новый блок, который противостоит Китаю и России, передает сайт MK.RU .

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовет Европу создать единый фронт против РФ. Об этом сообщает британская газета The Independent. «Трасс призовет к единому фронту в отношении России на первом заседании новой общеевропейской группы. Она использует саммит, чтобы подчеркнуть, как Великобритания продолжает играть ведущую роль в Европе», — пишет The Independent. Предполагается, что политик встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призывает лидеров стран объединиться против РФ. Мероприятие пройдет 6 октября, на нем соберутся 27 лидеров Евросоюза и 17 представителей других стран. Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее Reuters сообщал, что Трасс и Макрон пытаются создать в Европе новый блок, который противостоит Китаю и России, передает сайт MK.RU.