The Independent: Трасс призовет создать единый фронт против властей РФ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовет Европу создать единый фронт против РФ. Об этом сообщает британская газета The Independent.
«Трасс призовет к единому фронту в отношении России на первом заседании новой общеевропейской группы. Она использует саммит, чтобы подчеркнуть, как Великобритания продолжает играть ведущую роль в Европе», — пишет The Independent.
Предполагается, что политик встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призывает лидеров стран объединиться против РФ. Мероприятие пройдет 6 октября, на нем соберутся 27 лидеров Евросоюза и 17 представителей других стран.
Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее Reuters сообщал, что Трасс и Макрон пытаются создать в Европе новый блок, который противостоит Китаю и России, передает сайт MK.RU.
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призовет Европу создать единый фронт против РФ. Об этом сообщает британская газета The Independent. «Трасс призовет к единому фронту в отношении России на первом заседании новой общеевропейской группы. Она использует саммит, чтобы подчеркнуть, как Великобритания продолжает играть ведущую роль в Европе», — пишет The Independent. Предполагается, что политик встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призывает лидеров стран объединиться против РФ. Мероприятие пройдет 6 октября, на нем соберутся 27 лидеров Евросоюза и 17 представителей других стран. Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее Reuters сообщал, что Трасс и Макрон пытаются создать в Европе новый блок, который противостоит Китаю и России, передает сайт MK.RU.