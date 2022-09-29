Жители ЯНАО купили мобилизованным землякам дрон

30 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мобилизованные Ямальцы улетели в Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тарко-Сале купили мобилизованным жителям ЯНАО квадрокоптер. Об этом URA.RU рассказал один из активистов Алексей Шевцов. «Мы от жителей города Тарко-Сале и Пуровского района купили им [мобилизованным]. Еще купим пять машинок для стрижек. Я туда поеду в ТВВИКУ», — сообщил мужчина. Мобилизованных ямальцев вчера проводили в Тюмень. Там у них должно пройти обучение. Всего от Ямала планировали призвать 920 человек. Каждому из них губернатор региона поручил единоразово выплатить по 300 тысяч рублей. Частичная мобилизация во всей России, в том числе и на Ямале, была объявлена 21 сентября. А с 24 февраля российские военные ведут спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы защитит мирное население Донбасса.

Жители Тарко-Сале купили мобилизованным жителям ЯНАО квадрокоптер. Об этом URA.RU рассказал один из активистов Алексей Шевцов. «Мы от жителей города Тарко-Сале и Пуровского района купили им [мобилизованным]. Еще купим пять машинок для стрижек. Я туда поеду в ТВВИКУ», — сообщил мужчина. Мобилизованных ямальцев вчера проводили в Тюмень. Там у них должно пройти обучение. Всего от Ямала планировали призвать 920 человек. Каждому из них губернатор региона поручил единоразово выплатить по 300 тысяч рублей. Частичная мобилизация во всей России, в том числе и на Ямале, была объявлена 21 сентября. А с 24 февраля российские военные ведут спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы защитит мирное население Донбасса.