Сеть «Магнит» в ЯНАО испытывает проблемы с поставками мяса птицы

В ямальских магазинах сети «Магнит» резко сократились поставки мяса птицы. На протяжении трех месяцев осуществляются поставки исключительно местных птицефабрик, — об этом с URA.RU поделился сотрудник одного из магазинов на условиях анонимности.
«В магазин перестало поступать развесное куриное мясо: сырьевая тушка, окорочка и филе. Куриные субпродукты стали дефицитом. Сейчас приходит только фасованная продукция „Троекурово“ и „Богатство Сибири. Бройлер“. С чем это связано неизвестно, возможно, не перезаключили договор», — отметил собеседник.
Представителям торговой сети «Магнит» направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сети «Магнит» мясо обрабатывают специальной добавкой, которая предотвращает размножение бактерий и является безопасной для употребления.
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