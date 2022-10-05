Сеть «Магнит» в ЯНАО испытывает проблемы с поставками мяса птицы

06 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

В сети «Магнит» в ЯНАО перестали продавать развесное мясо птицы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ямальских магазинах сети «Магнит» резко сократились поставки мяса птицы. На протяжении трех месяцев осуществляются поставки исключительно местных птицефабрик, — об этом с URA.RU поделился сотрудник одного из магазинов на условиях анонимности. «В магазин перестало поступать развесное куриное мясо: сырьевая тушка, окорочка и филе. Куриные субпродукты стали дефицитом. Сейчас приходит только фасованная продукция „Троекурово“ и „Богатство Сибири. Бройлер“. С чем это связано неизвестно, возможно, не перезаключили договор», — отметил собеседник. Представителям торговой сети «Магнит» направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в сети «Магнит» мясо обрабатывают специальной добавкой, которая предотвращает размножение бактерий и является безопасной для употребления.

В ямальских магазинах сети «Магнит» резко сократились поставки мяса птицы. На протяжении трех месяцев осуществляются поставки исключительно местных птицефабрик, — об этом с URA.RU поделился сотрудник одного из магазинов на условиях анонимности. «В магазин перестало поступать развесное куриное мясо: сырьевая тушка, окорочка и филе. Куриные субпродукты стали дефицитом. Сейчас приходит только фасованная продукция „Троекурово“ и „Богатство Сибири. Бройлер“. С чем это связано неизвестно, возможно, не перезаключили договор», — отметил собеседник. Представителям торговой сети «Магнит» направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в сети «Магнит» мясо обрабатывают специальной добавкой, которая предотвращает размножение бактерий и является безопасной для употребления.