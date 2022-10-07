В Бангладеше сняли репортаж о методе курганского врача Илизарова

В Бангладеш по методу курганского врача работает ортопедический центр Бари-Илизаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На телеканале Бангладеш (государство в Южной Азии) вышел специальный репортаж о результатах лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля с помощью метода профессора Илизарова. Его показали в самом популярном шоу страны, сообщает пресс-служба курганского Центра им. Илизарова.

«В основу научно-популярного фильма вошли исторические кадры и материалы, снятые в „Ортопедическом центре Бари-Илизаров“, который является единственным специализированным ортопедическим центром метода Илизарова в Бангладеш. Основатель этой клиники, открытой в 1997 году, Мофакхарул Бари. Врачи „Ортопедического центра Бари-Илизаров“ имеют сертификаты образовательных курсов по ортопедии, которые они проходили на родине метода Илизарова в Кургане на базе НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова», — рассказали в курганском медцентре.

Отмечается, что сам руководитель Центра Мофакхарул Бари в 2013 году получил титул Почетного профессора Центра Илизарова за активное продвижение метода и дела Гения ортопедии за рубежом. На YouTube спецвыпуск о методе Илизарова набрал больше 2,3 млн просмотров.

Курганский Центр им. Илизарова продолжает научную деятельность, в том числе по совершенствованию методики лечения и модернизации аппаратов. Ранее URA.RU писало, что травматолог-ортопед Илья Сутягин пишет научную работу по методу лечения застарелых переломов лодыжек с помощью аппарата Илизарова. Молодой врач работает в центре более четырех лет, в его копилке уже 9 научных статей и 5 патентов на изобретения. Также в центре занимаются исследованием новых биодергадируемых имплантатов для лечения суставов.

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