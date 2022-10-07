В Тюменской области рецидивист из-за ревности угрожал убить охранницу шампуром

08 октября 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Участковый установил, что мужчина угрожал убийством из-за ревности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Исетском районе (Тюменская область) задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Конфликт между мужчиной и женщиной произошел на фоне ревности. Женщина, работая охранником, находилась на смене. В ночное время ей позвонил ее сожитель, которому при разговоре показалось, что на работе она не одна. Приревновав свою вторую половину, 35-летний мужчина взял с собой шампур и отправился к ней», — сообщили версию участкового в пресс-службе ведомства. Женщине удалось успокоить возлюбленного, который угрожал ей острым предметом. После этого в полицию поступило сообщение об угрозах жизни жительнице села. Сейчас отделением дознания МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит два года лишения свободы по 1 части 119 статьи УК РФ «Угроза убийством». Пока что подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что рецидивистка из Тюменской области также приревновала своего возлюбленного. Женщина убила мужчину, пока они вдвоем распивали алкоголь.

В Исетском районе (Тюменская область) задержали подозреваемого в угрозе убийством. Ранее судимый мужчина приревновал свою возлюбленную, которая работает охранником, и заявился к ней на работу с шампуром. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Конфликт между мужчиной и женщиной произошел на фоне ревности. Женщина, работая охранником, находилась на смене. В ночное время ей позвонил ее сожитель, которому при разговоре показалось, что на работе она не одна. Приревновав свою вторую половину, 35-летний мужчина взял с собой шампур и отправился к ней», — сообщили версию участкового в пресс-службе ведомства. Женщине удалось успокоить возлюбленного, который угрожал ей острым предметом. После этого в полицию поступило сообщение об угрозах жизни жительнице села. Сейчас отделением дознания МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит два года лишения свободы по 1 части 119 статьи УК РФ «Угроза убийством». Пока что подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что рецидивистка из Тюменской области также приревновала своего возлюбленного. Женщина убила мужчину, пока они вдвоем распивали алкоголь.