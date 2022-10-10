ТАСС: Лукашенко подчинил органы безопасности только себе 10 октября 2022 в 21:50 Размер текста - 17 + Согласно указу Лукашенко, органы госбезопасности подчиняются исключительно ему Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал согласно которому, он получает полный контроль над органами госбезопасности. Об этом сообщает ТАСС. «Лукашенко подписал указ по совершенствованию деятельности органов госбезопасности. Они будут подчиняться исключительно президенту», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. Ранее Лукашенко заявил, что не позволит развязаться войне на территории Белоруссии. По словам президента Беларуси, сейчас это главная задача страны, и для этого должны быть приняты все возможные меры. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал согласно которому, он получает полный контроль над органами госбезопасности. Об этом сообщает ТАСС. «Лукашенко подписал указ по совершенствованию деятельности органов госбезопасности. Они будут подчиняться исключительно президенту», — пишет ТАСС в своем telegram-канале. Ранее Лукашенко заявил, что не позволит развязаться войне на территории Белоруссии. По словам президента Беларуси, сейчас это главная задача страны, и для этого должны быть приняты все возможные меры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям