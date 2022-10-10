Лукашенко поставил задачу военным

Лукашенко заявил, что не позволит развязаться войне на территории Белоруссии
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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко поставил военным задачу не дать втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт Фото:

Белоруссия должна сделать все возможное, чтобы не допустить войны на своей территории. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси», — приводит слова Александра Лукашенко «Белта». Также глава государства добавил, что для этого должны быть приняты все возможные меры.

Ранее в Белоруссии было заявлено о готовности противовоздушной обороны к удару со стороны Украины. Также сообщалось, что в стране повысили готовность сил пограничной службы на границе с Украиной.

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Белоруссия должна сделать все возможное, чтобы не допустить войны на своей территории. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси», — приводит слова Александра Лукашенко «Белта». Также глава государства добавил, что для этого должны быть приняты все возможные меры. Ранее в Белоруссии было заявлено о готовности противовоздушной обороны к удару со стороны Украины. Также сообщалось, что в стране повысили готовность сил пограничной службы на границе с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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