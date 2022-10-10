Лукашенко поставил задачу военным

Лукашенко заявил, что не позволит развязаться войне на территории Белоруссии

10 октября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Лукашенко поставил военным задачу не дать втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Белоруссия должна сделать все возможное, чтобы не допустить войны на своей территории. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси», — приводит слова Александра Лукашенко «Белта». Также глава государства добавил, что для этого должны быть приняты все возможные меры. Ранее в Белоруссии было заявлено о готовности противовоздушной обороны к удару со стороны Украины. Также сообщалось, что в стране повысили готовность сил пограничной службы на границе с Украиной.

Белоруссия должна сделать все возможное, чтобы не допустить войны на своей территории. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси», — приводит слова Александра Лукашенко «Белта». Также глава государства добавил, что для этого должны быть приняты все возможные меры. Ранее в Белоруссии было заявлено о готовности противовоздушной обороны к удару со стороны Украины. Также сообщалось, что в стране повысили готовность сил пограничной службы на границе с Украиной.