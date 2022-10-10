Мэр из ЯНАО обсудил со школьниками важные вопросы

Глава Губкинского провел встречу со школьниками Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие во внеклассном мероприятии «Разговоры о важном», где вместе с учениками местной школы обсудил важные вопросы для молодежи. Об этом сообщается на официальной странице Администрации города Губкинского в соцсети «ВКонтакте».

«Старшеклассники вместе с главой города обсудили важные для молодежи аспекты патриотизма и исторической памяти. Андрей Михайлович подробно рассказал ребятам о востребованных специальностях и направлениях в Губкинском в настоящее время и ответил на все вопросы, поступившие от учеников», — говорится в сообщении.

Проект «Разговоры о важном» проводится во всех школах страны с сентября 2022 года. Его цель — познакомить школьников с общественно-политической жизнью страны и событиями того или иного региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО учат школьников баррикадировать двери партами. После трагедии в Ижевске дети таким образом тренируются правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.