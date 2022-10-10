10 октября 2022
09 октября 2022
08 октября 2022

Мэр из ЯНАО обсудил со школьниками важные вопросы

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Глава Губкинского провел встречу со школьниками Фото:

Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие во внеклассном мероприятии «Разговоры о важном», где вместе с учениками местной школы обсудил важные вопросы для молодежи. Об этом сообщается на официальной странице Администрации города Губкинского в соцсети «ВКонтакте».

«Старшеклассники вместе с главой города обсудили важные для молодежи аспекты патриотизма и исторической памяти. Андрей Михайлович подробно рассказал ребятам о востребованных специальностях и направлениях в Губкинском в настоящее время и ответил на все вопросы, поступившие от учеников», — говорится в сообщении.

Проект «Разговоры о важном» проводится во всех школах страны с сентября 2022 года. Его цель — познакомить школьников с общественно-политической жизнью страны и событиями того или иного региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО учат школьников баррикадировать двери партами. После трагедии в Ижевске дети таким образом тренируются правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.

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Глава города Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие во внеклассном мероприятии «Разговоры о важном», где вместе с учениками местной школы обсудил важные вопросы для молодежи. Об этом сообщается на официальной странице Администрации города Губкинского в соцсети «ВКонтакте». «Старшеклассники вместе с главой города обсудили важные для молодежи аспекты патриотизма и исторической памяти. Андрей Михайлович подробно рассказал ребятам о востребованных специальностях и направлениях в Губкинском в настоящее время и ответил на все вопросы, поступившие от учеников», — говорится в сообщении. Проект «Разговоры о важном» проводится во всех школах страны с сентября 2022 года. Его цель — познакомить школьников с общественно-политической жизнью страны и событиями того или иного региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО учат школьников баррикадировать двери партами. После трагедии в Ижевске дети таким образом тренируются правильно реагировать в случае вооруженного нападения на школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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