Тюменцев возмутили игры детей на стройке. Видео

12 октября 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Тюменцы записали на видео, как дети играют на стройке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Тюмени возмутили игры детей на строящемся объекте. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дети на стройке — это страшно! Строители никак не оградили опасный участок!», — написал анонимный пользователь в группе. В комментариях к посту тюменцы отметили, что дети могли самостоятельно убрать ограждение и залезть на объект. «Как по мне, ограждения валяются рядом. Почему вы решили, что не оградили? Может эти же дети и пороняли сперва?», — прокомментировал пользователь Александр Витохин. «Детям нужно объяснять и говорить, где можно играть, где нет», — написала Ника Резникова. Многие жители не увидели в детских развлечениях опасности и вспомнили свое времяпрепровождение. «В детстве залезали на башенный кран, бегали по пятиэтажным стройкам и гаражам. Да и многое такого, что могло бы нас покалечить, но все живы и здоровы», — заметил Евгений Соловьев. «Да мы все детство провели на стройке. И как-то выжили», — написал Сергей Кофанов. Ранее URA.RU писало, что тюменцев возмутили ремонтные работы в ночное время. Местные жители рассказали, что мешающий спать шум может начаться с семи утра в выходные дни.

Жителей Тюмени возмутили игры детей на строящемся объекте. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дети на стройке — это страшно! Строители никак не оградили опасный участок!», — написал анонимный пользователь в группе. В комментариях к посту тюменцы отметили, что дети могли самостоятельно убрать ограждение и залезть на объект. «Как по мне, ограждения валяются рядом. Почему вы решили, что не оградили? Может эти же дети и пороняли сперва?», — прокомментировал пользователь Александр Витохин. «Детям нужно объяснять и говорить, где можно играть, где нет», — написала Ника Резникова. Многие жители не увидели в детских развлечениях опасности и вспомнили свое времяпрепровождение. «В детстве залезали на башенный кран, бегали по пятиэтажным стройкам и гаражам. Да и многое такого, что могло бы нас покалечить, но все живы и здоровы», — заметил Евгений Соловьев. «Да мы все детство провели на стройке. И как-то выжили», — написал Сергей Кофанов. Ранее URA.RU писало, что тюменцев возмутили ремонтные работы в ночное время. Местные жители рассказали, что мешающий спать шум может начаться с семи утра в выходные дни.