12 октября 2022
11 октября 2022

Тюменцы резко заинтересовались покупкой бизнеса по обслуживанию автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Станция техобслуживания. Тюмень, сто, автомастерская
СТО стали одной из наиболее интересных покупок для бизнесменов Фото:

Среди тюменцев вырос спрос на приобретение СТО, автомастерских и других предприятий, обслуживающих автомобили. Относительно прошлого года он поднялся на 70% процентов. Об изменениях на рынке готовых бизнесов в Тюменской области рассказали аналитики Avito.

«Ключевым фактором роста спроса стало сокращение поставок новых автомобилей зарубежных производителей на российский рынок и комплектующих для них. Что делает обслуживание автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — сообщил «РБК Тюмень» руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Avito Илья Дудковский.

Также уточняется, что уровень интереса к инвестициям вырос на 70% относительного прошлого года и на 40% по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом автомастерские не стали единоличным лидером интереса тюменцев. Еще жители региона отслеживают готовые бизнесы в строительной и туристической сферах.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских автомагазинах столкнулись с нехваткой запчастей. В конце сентября один из предпринимателей рассказал агентству, что собственные запасы в Тюмени почти исчерпаны, а однозначных решений для этой проблемы нет.

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Среди тюменцев вырос спрос на приобретение СТО, автомастерских и других предприятий, обслуживающих автомобили. Относительно прошлого года он поднялся на 70% процентов. Об изменениях на рынке готовых бизнесов в Тюменской области рассказали аналитики Avito. «Ключевым фактором роста спроса стало сокращение поставок новых автомобилей зарубежных производителей на российский рынок и комплектующих для них. Что делает обслуживание автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — сообщил «РБК Тюмень» руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Avito Илья Дудковский. Также уточняется, что уровень интереса к инвестициям вырос на 70% относительного прошлого года и на 40% по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом автомастерские не стали единоличным лидером интереса тюменцев. Еще жители региона отслеживают готовые бизнесы в строительной и туристической сферах. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских автомагазинах столкнулись с нехваткой запчастей. В конце сентября один из предпринимателей рассказал агентству, что собственные запасы в Тюмени почти исчерпаны, а однозначных решений для этой проблемы нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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