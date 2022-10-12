Тюменцы резко заинтересовались покупкой бизнеса по обслуживанию автомобилей

13 октября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

СТО стали одной из наиболее интересных покупок для бизнесменов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Среди тюменцев вырос спрос на приобретение СТО, автомастерских и других предприятий, обслуживающих автомобили. Относительно прошлого года он поднялся на 70% процентов. Об изменениях на рынке готовых бизнесов в Тюменской области рассказали аналитики Avito. «Ключевым фактором роста спроса стало сокращение поставок новых автомобилей зарубежных производителей на российский рынок и комплектующих для них. Что делает обслуживание автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — сообщил «РБК Тюмень» руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Avito Илья Дудковский. Также уточняется, что уровень интереса к инвестициям вырос на 70% относительного прошлого года и на 40% по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом автомастерские не стали единоличным лидером интереса тюменцев. Еще жители региона отслеживают готовые бизнесы в строительной и туристической сферах. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских автомагазинах столкнулись с нехваткой запчастей. В конце сентября один из предпринимателей рассказал агентству, что собственные запасы в Тюмени почти исчерпаны, а однозначных решений для этой проблемы нет.

Среди тюменцев вырос спрос на приобретение СТО, автомастерских и других предприятий, обслуживающих автомобили. Относительно прошлого года он поднялся на 70% процентов. Об изменениях на рынке готовых бизнесов в Тюменской области рассказали аналитики Avito. «Ключевым фактором роста спроса стало сокращение поставок новых автомобилей зарубежных производителей на российский рынок и комплектующих для них. Что делает обслуживание автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — сообщил «РБК Тюмень» руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Avito Илья Дудковский. Также уточняется, что уровень интереса к инвестициям вырос на 70% относительного прошлого года и на 40% по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом автомастерские не стали единоличным лидером интереса тюменцев. Еще жители региона отслеживают готовые бизнесы в строительной и туристической сферах. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских автомагазинах столкнулись с нехваткой запчастей. В конце сентября один из предпринимателей рассказал агентству, что собственные запасы в Тюмени почти исчерпаны, а однозначных решений для этой проблемы нет.