Глава СК РФ поручил проверить жалобу дочери погибшего добровольца из ЯНАО

Дочь погибшего добровольца из ЯНАО жалуется на отсутствие выплат от властей округа Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту жалобы дочери погибшего в зоне СВО добровольца из Ноябрьска Сергея Паликова. По ее словам, власти ЯНАО отказали семье погибшего в региональных выплатах, сообщает пресс-служба СКР РФ в своем telegram-канале.

«Председатель СК России поручил изучить ситуацию с отказом в выплатах семье погибшего участника специальной военной операции. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР.

Дочь погибшего добровольца сообщила, что ее отец Сергей Паликов погиб 29 августа в селе Покровское Донецкой народной республики. По ее словам, семье отказали в региональной выплате по факту гибели добровольца, а также родственникам погибшего не выдают удостоверение о том, что он является участником боевых действий.

Дочь погибшего обращалась с подобной жалобой в общероссийскую общественную организацию «Ветераны России». В ней она объяснила отказ властей округа от выплат тем, что доброволец не являлся военнослужащим, а для получения удостоверения участника боевых действий требуется подтверждение о направлении добровольца для участия в специальной военной операции.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщило, что Сергей Паликов погиб в зоне спецоперации. Информацию подтвердили в окружном правительстве.

Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Одна из целей спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.