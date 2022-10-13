В городе-спутнике Челябинска отказались от салюта из-за мобилизации

Сэкономленные деньги пойдут на подарки семьям мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Копейске (город-спутник Челябинска) городские власти отказались от новогоднего салюта и концерта из-за проведения частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили 14 октября в пресс-службе мэрии.

«В Копейске принято решение отказаться от новогоднего салюта и проведения концертной программы в ночь с 31 декабря на 1 января. Благодаря высвободившимся средствам новогодние подарки получат дети из семей мобилизованных копейчан», — заявили URA.RU с в пресс-службе.

В мэрии рассказали, что в городском бюджете средства на новогодние мероприятия закладываются на строительство ледовых городков в поселках, а также в центре города, на проведение новогодних мероприятий для детей и поддержку малоимущих. Там отметили, что помощь мобилизованным и членам их семей оказывается на системной основе, а не только в преддверии Нового года.

Накануне такие крупнейшие города области, как Магнитогорск и Златоуст, заявили об оптимизации расходов на новогодние праздники. На прошедшем совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер призвал руководителей муниципалитетов выбрать более скромные форматы празднования Нового года.

По словам губернатора, объявленная частичная мобилизация сместила акценты в политической и экономической жизни страны и региона. При этом для детей праздник на территории региона должен быть сохранен.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.