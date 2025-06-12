12 июня 2025

Челябинский губернатор наградил коллектив завода, где делают танковые двигатели

Коллектив ЧТЗ получил награду главы региона за вклад в производство бронетехники
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году Алексей Текслер (слева) и гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов (справа) открыли новый участок форсированных дизельных двигателей
В 2024 году Алексей Текслер (слева) и гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов (справа) открыли новый участок форсированных дизельных двигателей Фото:

Коллектив "ЧТЗ-Уралтрак" награжден региональной медалью «Трудовая доблесть Южного Урала». Соответствующее постановление подписал глава Челябинской области Алексей Текслер.

"За выдающиеся трудовые успехи и высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала Российской Федерации постановляю. Наградить медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» коллектив ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», — говорится в тексте документа.

«ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образные дизельные двигатели с турбонагнетателем мощность порядка 1000 лошадиных сил. Этими моторами оснащается целая гамма бронетехники, состоящей на вооружении российской армии.

В 2024 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.

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Коллектив "ЧТЗ-Уралтрак" награжден региональной медалью «Трудовая доблесть Южного Урала». Соответствующее постановление подписал глава Челябинской области Алексей Текслер. "За выдающиеся трудовые успехи и высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала Российской Федерации постановляю. Наградить медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» коллектив ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», — говорится в тексте документа. «ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образные дизельные двигатели с турбонагнетателем мощность порядка 1000 лошадиных сил. Этими моторами оснащается целая гамма бронетехники, состоящей на вооружении российской армии. В 2024 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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