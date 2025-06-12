Челябинский губернатор наградил коллектив завода, где делают танковые двигатели

Коллектив "ЧТЗ-Уралтрак" награжден региональной медалью «Трудовая доблесть Южного Урала». Соответствующее постановление подписал глава Челябинской области Алексей Текслер.
"За выдающиеся трудовые успехи и высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала Российской Федерации постановляю. Наградить медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» коллектив ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», — говорится в тексте документа.
«ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образные дизельные двигатели с турбонагнетателем мощность порядка 1000 лошадиных сил. Этими моторами оснащается целая гамма бронетехники, состоящей на вооружении российской армии.
В 2024 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов открыли новый производственный участок форсированных дизельных двигателей на ЧТЗ. Проект направлен на кратное увеличение выпуска силовых агрегатов для танков Т-72Б3М и Т-90М.
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