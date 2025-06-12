12 июня 2025

Двое самарцев придумали схему «развода» клиентов автосервисов в Магнитогорске

Мошенники из Самары выманили 125 тысяч у сдавших авто на сервис челябинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обманывали и сотрудников сервиса, и автовладельцев
Мошенники обманывали и сотрудников сервиса, и автовладельцев Фото:

Два уроженца Самарской области похитили 125 тысяч рублей у клиентов нескольких автосервисов в Магнитогорске. Мошенническую схему вскрыли сотрудники полиции города, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Обвиняемые звонили в автосервисы, выдавая себя за владельцев машин, называли случайные модели авто и просили сверить контактные данные. Сотрудники, не подозревая обмана, подтверждали, что такие автомобили находятся в ремонте, и сообщали номер телефона настоящего владельца. Затем злоумышленники связывались с собственниками машин, представляясь уже сотрудниками сервиса. Сообщив, что для ремонта нужны запасные части, они убеждали их перевести деньги на указанные счета», — пояснили в полиции.

Жертвами мошенников стали москвич и магнитогорец, расставшиеся со 106 тысячами и 18 тысячами рублей соответственно. После этого оперативники городского управления уголовного розыска и сотрудники отдела полиции «Ленинский» прервали похождения предприимчивых самарцев. В ближайшее время их уголовное дело рассмотрит суд.

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Два уроженца Самарской области похитили 125 тысяч рублей у клиентов нескольких автосервисов в Магнитогорске. Мошенническую схему вскрыли сотрудники полиции города, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Обвиняемые звонили в автосервисы, выдавая себя за владельцев машин, называли случайные модели авто и просили сверить контактные данные. Сотрудники, не подозревая обмана, подтверждали, что такие автомобили находятся в ремонте, и сообщали номер телефона настоящего владельца. Затем злоумышленники связывались с собственниками машин, представляясь уже сотрудниками сервиса. Сообщив, что для ремонта нужны запасные части, они убеждали их перевести деньги на указанные счета», — пояснили в полиции. Жертвами мошенников стали москвич и магнитогорец, расставшиеся со 106 тысячами и 18 тысячами рублей соответственно. После этого оперативники городского управления уголовного розыска и сотрудники отдела полиции «Ленинский» прервали похождения предприимчивых самарцев. В ближайшее время их уголовное дело рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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