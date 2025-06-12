Двое самарцев придумали схему «развода» клиентов автосервисов в Магнитогорске

Два уроженца Самарской области похитили 125 тысяч рублей у клиентов нескольких автосервисов в Магнитогорске. Мошенническую схему вскрыли сотрудники полиции города, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Обвиняемые звонили в автосервисы, выдавая себя за владельцев машин, называли случайные модели авто и просили сверить контактные данные. Сотрудники, не подозревая обмана, подтверждали, что такие автомобили находятся в ремонте, и сообщали номер телефона настоящего владельца. Затем злоумышленники связывались с собственниками машин, представляясь уже сотрудниками сервиса. Сообщив, что для ремонта нужны запасные части, они убеждали их перевести деньги на указанные счета», — пояснили в полиции.
Жертвами мошенников стали москвич и магнитогорец, расставшиеся со 106 тысячами и 18 тысячами рублей соответственно. После этого оперативники городского управления уголовного розыска и сотрудники отдела полиции «Ленинский» прервали похождения предприимчивых самарцев. В ближайшее время их уголовное дело рассмотрит суд.
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