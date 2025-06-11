Ольга Бузова на VK Fest, чемпионат по рыбалке и этнофест «Аркаим» — бурные выходные в Челябинске. Афиша

Для челябинцев в выходные выступит Баста и пройдет чемпионат по рыбалке

11 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для челябинцев в одни выходные пройдут ретро-фестиваль, VK Fest, этнофестиваль и концерты Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Челябинске на выходных с 12 по 15 июня отпразднуют День России, проведут чемпионат по рыбалке и VK Fest, а за пределами города пройдет масштабный этнофестиваль «Аркаим». О том, что ждет челябинцев в одни из самых бурных выходных этого лета — в афише URA.RU. День России пройдет в каждом парке города В День России, 12 июня, бесплатные концерты и развлечения запланированы в главных парках Челябинска, на набережной реки Миасс и пешеходной Кировки. На последней в 13:00 начнется фольклорный фестиваль и откроется ярмарка. Там же пройдет мастер-класс. В «Саду победы» и парке имени Пушкина для детей подготовили отдельную программу с аниматорами. В парке «Металлург» по традиции растянут гигантский восьмиметровый флаг России, а в арт-сквере на набережной выступит группа «Баян-Позитив». Подробно о главных событиях URA.RU рассказывало в афише к Дню России. Баста и Ольга Бузова приедут на VK Fest в Челябинске Ольга Бузова выступит в Челябинске 14 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Одним из самых масштабных событий станет VK Fest 14 июня. Порядка 20 тысяч человек соберутся на набережной у Торгового центра, чтобы взять автографы у популярных блогеров страны, послушать спикеров в лекториуме и поучаствовать в интерактивах зоны развлечений. В последней — площадки спортивных клубов региона «Уралочка», «Трактор», «Челбаскет» и другие, а также локации виртуальной реальности, мастер-классов и игр. Хэдлайнерами вечера станут артисты Баста, Mary Gu, Юлия Савичева и Ольга Бузова, а также группы «Три дня дождя», TGK и «Комната Культуры». Активный отдых вдали от города Этнофестиваль «Аркаим» Этнофестиваль на Аркаиме продлится три дня Фото: Илья Московец © URA.RU С 13 по 15 июня в поселке Аркаим пройдет одноименный этнофестиваль. Для гостей подготовили насыщенную программу. В числе мероприятий первого дня — открытый микрофон, выступление казачьего и фольклорного ансамблей. Вечер завершится просмотром сказки. В субботу, 14 июня, с утра пройдут мастер-классы по ткачеству, созданию масок из картона, куклы-петрушки, воздушного змея и плетению венков. Гостей также ждет дегустация «бесхмелицы», музыкальный спектакль, несколько выступлений, включая конкурсные и гала-концерт. К полночи все соберутся на прыжки через костер. В последний день фестиваля для туристов проведут экскурсию. Добраться до места можно как на собственном транспорте, так и через турфирмы. Так, компания «Русь — трэвел» предлагает поездку за 6 400 рублей с 14 по 15 июня, включив в стоимость проживание. Чемпионат по рыбалке Чемпионат по рыбалке пройдет на территории курорта «Солнечная долина». Участие платное — полторы тысячи рублей за билет. В стоимость включили удочку, стульчик и пять креветок для наживки. Выловленную рыбу участники должны оплатить, однако за первое место улов достается бесплатно. За второе — добычу бесплатно приготовят в тандыре, а за третье — на мангале. Ретро-фестиваль и две новых выставки В выходные челябинцев ждут на выставку «Музея эпох», запущенную в тестовом режиме. Экспозицию развернули на территории «Историста». На площадке отразили быт и предпочтения челябинцев в различные периоды прошлого столетия. Организаторы уточняют, что жители могут принять участие в создании локаций. Каждый желающий может передать вещь, носимую в одну из эпох. Вход — свободный. На фестивале «Машина времени» представят 150 экземпляров ретро-машин Фото: Анастасия Соргина © URA.RU На Театральной площади 15 июня пройдет ретро-фестиваль «Машина времени». Программа начнется в 12:00. Для посетителей подготовили фотозоны и более 150 различных транспортных средств прошлой эпохи. Среди них как мотоциклы и велосипеды, так и автомобили с военной техникой. Там же пройдут конкурсная программа и выступления артистов. В арт-пространстве «ЛюбаПетя» откроется выставка Клаудио Кабреры «Кукитас». На площадке представят графику и скетчи в стиле фэшн-зарисовок. На картинах изображены экспериментальные костюмы и модные решения. Открытие выставки плавно перейдет в техно-вечеринку. Вход — свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных с 12 по 15 июня отпразднуют День России, проведут чемпионат по рыбалке и VK Fest, а за пределами города пройдет масштабный этнофестиваль «Аркаим». О том, что ждет челябинцев в одни из самых бурных выходных этого лета — в афише URA.RU. В День России, 12 июня, бесплатные концерты и развлечения запланированы в главных парках Челябинска, на набережной реки Миасс и пешеходной Кировки. На последней в 13:00 начнется фольклорный фестиваль и откроется ярмарка. Там же пройдет мастер-класс. В «Саду победы» и парке имени Пушкина для детей подготовили отдельную программу с аниматорами. В парке «Металлург» по традиции растянут гигантский восьмиметровый флаг России, а в арт-сквере на набережной выступит группа «Баян-Позитив». Подробно о главных событиях URA.RU рассказывало в афише к Дню России. Одним из самых масштабных событий станет VK Fest 14 июня. Порядка 20 тысяч человек соберутся на набережной у Торгового центра, чтобы взять автографы у популярных блогеров страны, послушать спикеров в лекториуме и поучаствовать в интерактивах зоны развлечений. В последней — площадки спортивных клубов региона «Уралочка», «Трактор», «Челбаскет» и другие, а также локации виртуальной реальности, мастер-классов и игр. Хэдлайнерами вечера станут артисты Баста, Mary Gu, Юлия Савичева и Ольга Бузова, а также группы «Три дня дождя», TGK и «Комната Культуры». С 13 по 15 июня в поселке Аркаим пройдет одноименный этнофестиваль. Для гостей подготовили насыщенную программу. В числе мероприятий первого дня — открытый микрофон, выступление казачьего и фольклорного ансамблей. Вечер завершится просмотром сказки. В субботу, 14 июня, с утра пройдут мастер-классы по ткачеству, созданию масок из картона, куклы-петрушки, воздушного змея и плетению венков. Гостей также ждет дегустация «бесхмелицы», музыкальный спектакль, несколько выступлений, включая конкурсные и гала-концерт. К полночи все соберутся на прыжки через костер. В последний день фестиваля для туристов проведут экскурсию. Добраться до места можно как на собственном транспорте, так и через турфирмы. Так, компания «Русь — трэвел» предлагает поездку за 6 400 рублей с 14 по 15 июня, включив в стоимость проживание. Чемпионат по рыбалке пройдет на территории курорта «Солнечная долина». Участие платное — полторы тысячи рублей за билет. В стоимость включили удочку, стульчик и пять креветок для наживки. Выловленную рыбу участники должны оплатить, однако за первое место улов достается бесплатно. За второе — добычу бесплатно приготовят в тандыре, а за третье — на мангале. В выходные челябинцев ждут на выставку «Музея эпох», запущенную в тестовом режиме. Экспозицию развернули на территории «Историста». На площадке отразили быт и предпочтения челябинцев в различные периоды прошлого столетия. Организаторы уточняют, что жители могут принять участие в создании локаций. Каждый желающий может передать вещь, носимую в одну из эпох. Вход — свободный. На Театральной площади 15 июня пройдет ретро-фестиваль «Машина времени». Программа начнется в 12:00. Для посетителей подготовили фотозоны и более 150 различных транспортных средств прошлой эпохи. Среди них как мотоциклы и велосипеды, так и автомобили с военной техникой. Там же пройдут конкурсная программа и выступления артистов. В арт-пространстве «ЛюбаПетя» откроется выставка Клаудио Кабреры «Кукитас». На площадке представят графику и скетчи в стиле фэшн-зарисовок. На картинах изображены экспериментальные костюмы и модные решения. Открытие выставки плавно перейдет в техно-вечеринку. Вход — свободный.