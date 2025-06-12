12 июня 2025

Два человека погибли под Магнитогорском из-за лопнувшего колеса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП погибли два пассажира
В ДТП погибли два пассажира Фото:

Два человека погибли в ДТП в Агаповском районе (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, машина опрокинулась из-за лопнувшего в дороге колеса.

«13 июня в 11:55 на третьем километре автодороги „Обход города Магнитогорска примыкание к автодороге Магнитогорск-Кизил-Сибай“ водитель 2005 года рождения, управлял автомобилем „ВАЗ-2112“. По предварительным данным, в результате разрыва заднего правого колеса в процессе движения автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся», — сообщила пресс-служба в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пассажиры 2004 и 2005 годов рождения скончались на месте происшествия, водитель и еще одна пассажирка 2006 года рождения получили травмы и были госпитализированы. В ведомстве добавили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобиль перевернулся из-за лопнувшего колеса
Автомобиль перевернулся из-за лопнувшего колеса
Фото:

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Два человека погибли в ДТП в Агаповском районе (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, машина опрокинулась из-за лопнувшего в дороге колеса. «13 июня в 11:55 на третьем километре автодороги „Обход города Магнитогорска примыкание к автодороге Магнитогорск-Кизил-Сибай“ водитель 2005 года рождения, управлял автомобилем „ВАЗ-2112“. По предварительным данным, в результате разрыва заднего правого колеса в процессе движения автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся», — сообщила пресс-служба в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пассажиры 2004 и 2005 годов рождения скончались на месте происшествия, водитель и еще одна пассажирка 2006 года рождения получили травмы и были госпитализированы. В ведомстве добавили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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