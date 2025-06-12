Два человека погибли в ДТП в Агаповском районе (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, машина опрокинулась из-за лопнувшего в дороге колеса.
«13 июня в 11:55 на третьем километре автодороги „Обход города Магнитогорска примыкание к автодороге Магнитогорск-Кизил-Сибай“ водитель 2005 года рождения, управлял автомобилем „ВАЗ-2112“. По предварительным данным, в результате разрыва заднего правого колеса в процессе движения автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся», — сообщила пресс-служба в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пассажиры 2004 и 2005 годов рождения скончались на месте происшествия, водитель и еще одна пассажирка 2006 года рождения получили травмы и были госпитализированы. В ведомстве добавили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
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