Челябинские слухи: губернатор «распушил» мэров

Разнос от Текслера, признание замминистра и соседи по СИЗО. Выпуск 1128

11 июня 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ждут второе лицо «Единой России» Владимира Якушева. Губернатор Алексей Текслер решил придать живости главам муниципалитетов. Депутаты подыскивают себе новые партии, коллеги шокированы признаниями арестованного замминистра, а коррупционеры из Челябинска неожиданно стали соседями. Об этом и многом другом — в очередном выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер отчитал четырех мэров Алексей Текслер взялся за нерадивых мэров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов, где срывается голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». В числе аутсайдеров — Озерск, Миасс, Златоуст и Сосновский район. Эти территории, кстати, уже публично называл вице-губернатор Роман Воллерт, курирующий политблок. «И конечно досталось особо Сергею Гергенрейдеру (Озерск), Юрию Ефименко (Миасс), Олегу Решетникову (Златоуст) и Евгению Ваганову (Сосновский район). Главы, пустив все на самотек, подставляют сами себя. Если в список попадут случайные объекты, а не те, в которых нуждаются жители, главам все это поставят в упрек сами жители. Да и сам проект обесценивается», — рассказал инсайдер. Дал вводные по «летнему снегу» Говорят, что одной из задач, поставленных губернатором Алексеем Текслером главам муниципалитетов, стал тополиный пух. Тот «летний снег», что становится причиной пожаров в пору цветения тополей. Особенно во дворах домов, построенных еще во времена СССР. «Между прочим, очень большая проблема. Понятно, что пух не собрать. От мэров требуется обеспечить полив на время цветения. И не ограничиваться постоянными напоминаниями о том, как опасно поджигать пух», — пояснил источник. Ждет Якушева в гости Владимир Якушев впервые приедет в Челябинскую область в новом качестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что Челябинск готовится принять бывшего полпреда в УрФО, а ныне секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Программа пока не оглашается. «Якушева ждут в начале июля. Повод для поездки не называют, но он очевиден: челябинские единороссы в этом году ведут целый ряд масштабных избирательных кампаний. В том числе предстоит избрать новый депутатский корпус заксобрания региона», — считают слухачи. В Челябинской области закончились пляжи Точнее, утверждают источники, места под них. И теперь главы муниципалитетов чешут в затылках, думая, как выйти из ситуации. Обустройство пляжей в регионе ведут третий год по требованию губернатора Алексея Текслера. В 2023 году было обустроено 13 пляжей в 10 муниципалитетах, в 2024-м — еще 11 пляжей в 11 муниципалитетах плюс инклюзивная зона на пляже в Челябинске. В 2025 году планируется создать 14 пляжей в 11 муниципалитетах. «Но это все — больше мест под них нет. Мешают либо обрывистые опасные берега, либо рельеф дна, либо состояние воды. Лето ожидается жарким, и Текслер обязал мэров обеспечить надзор за местами, где купаются вопреки запретам. Цель — избежать жертв. Кстати, на обустроенных при финансовой поддержке области пляжах за три года никто не утонул», — утверждают источники. Экс-министр нашел новую работу Кажется, у Павла Рыжего появилась новая должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Источники сообщают о месте работы экс-министра промышленности региона Павла Рыжего. Он ушел в отставку в мае прошлого года и с тех пор особо ни с кем особо не общался. «А недавно его видели в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ). Правда, его должность непонятна. Возможно, он стал советником ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. На сайте вуза данных о Рыжем нет», — толкуют в кулуарах. Неудачники «забили» на сессии Говорят, что часть депутатов заксобрания, тех, кто не попадает в будущий состав ЗСО, решили откровенно «забить» на сессии. В том числе и не попавшие в проходные списки праймериз «Единой России». «К примеру, занявший 155 место депутат Максим Романов так расстроился, что не пришел ни на сессию 29 мая, ни на внеочередную 5 июня. Не было его и на отчете губернатора Алексея Текслера перед депутатами. Занявший 46 место депутат Михаил Махов на отчете Текслера появился, но на сессию не пошел. В ЗСО опасаются, что и другие неудачники праймериз из числа действующих депутатов перестанут появляться на сессиях, где необходим кворум», — говорят источники. Романов ищет новую партию Максим Романов не хочет расставаться с мандатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По слухам, ищет себе более подходящую партию и депутат заксобрания области Максим Романов. Его отношения с ЕР за пять лет охладились даже не до нуля, а ушли в минус. «Романов, заняв провальное 155-е место на праймериз, якобы методично зондирует все партии на предмет выдвижения от них. Но как только там узнают, что денег на кампанию у него нет, то теряют интерес. Предложение Романова задействовать свою сеть агитаторов и сторонников в округе тоже энтузиазма не вызывают: за пять лет почивания на лаврах в ЗСО она успела устареть», — считают слухачи. А Решетников притих Коллеги по челябинского заксобранию обратили внимание на поведение Александра Решетникова. Депутат прекратил фронду по отношению к руководству ЕР, прилежно ходит на заседания, работает и голосует. «Рассорившись с родной партией и в итоге получив заведомо непроходное 71-е место на праймериз, Решетников сделал выводы. И, по слухам, наводит мосты к „Новым людям“, благо человек он ресурсный. Однако есть мнение, что его участие заблокируют на уровне московского руководства партии», — судачат в кулуарах. У мэра Копейска новые проблемы Светлана Логанова получила еще один «минус в карму» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, ситуация со Старокамышинском, где люди несколько дней в жару сидели без воды, зашатала кресло под мэром Копейска Светланой Логановой. Многие даже начали гадать, доработает ли она до выборов. «Понятно, что кризис с водоснабжением поселка зрел давно, и формально не Логанова его создала. Однако число жалоб настолько велико, что от областных властей требуется сделать шаг, который в преддверии выборов разрядил бы напряжение. Возможно, снятие мэра может стать как раз таким фактором», — сообщают источники. Признание Харченко вызвало шок Говорят, признание первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко в получении взятки вызвало шок. Как уверяют источники, никто всерьез не верил, что Харченко мог брать взятки. «А тут полное признание вины! Что же это взятка? Ее сумму нигде не указывали. Видимо небольшая, раз признал», — обсуждают чиновники и деловые элиты. Возможно, речь идет о телефоне Коллеги не могут понять, что заставило несгибаемого Станислава Харченко признать взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появились слухи, что взяткой, которая фигурирует в уголовном деле первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко, был мобильный телефон. Не самый простой, за 165 тысяч рублей. «Этот телефон, якобы, Харченко подарили на день рождения. А он подарок не задекларировал. Теперь это не подарок, а взятка, а отрицать это бессмысленно», — уверяет источник. Зато ущерб не предъявляют Как известно, что сначала первому замминистра дорожного хозяйства региона Станиславу Харченко предъявили по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Это связано с некачественным ремонтом дороги в Джабыке и Мисяше. А строила дорогу фирма ПКФ «Глобус» бизнесмена Мясника Закояна, который, сам попав под следствие, и дал показания на Харченко. Обвинение в злоупотреблении полномочиями Харченко признал частично. «Между прочим, ущерб за контракт с Харченко взыскивать не будут. А если и взыщут, то с Закояна. Именно его фирма некачественно исполнила госконтракт, Чиновник его действия не предотвратил — за что сейчас и страдает», — судачат инсайдеры. Конарев теперь с Паутовым Петр Конарев получил равного по статусу соседа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский истеблишмент получил новую весточку из СИЗО. Причем, сразу о двух своих видных — теперь уже в прошлом — представителях. «После перевода экс-советника бывшего мэра Челябинска Петра Конарева из СИЗО в ФСБ в другой изолятор, его разместили в камере на двоих. Сосед — бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Конарев проходит по делу о создании ОПГ коррупционеров, Паутову инкриминируют посредничество в передаче взяток чиновниками администрации областного центра», — шепчутся в кулуарах. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ждут второе лицо «Единой России» Владимира Якушева. Губернатор Алексей Текслер решил придать живости главам муниципалитетов. Депутаты подыскивают себе новые партии, коллеги шокированы признаниями арестованного замминистра, а коррупционеры из Челябинска неожиданно стали соседями. Об этом и многом другом — в очередном выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер отчитал четырех мэров Говорят, что на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер отчитал глав муниципалитетов, где срывается голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». В числе аутсайдеров — Озерск, Миасс, Златоуст и Сосновский район. Эти территории, кстати, уже публично называл вице-губернатор Роман Воллерт, курирующий политблок. «И конечно досталось особо Сергею Гергенрейдеру (Озерск), Юрию Ефименко (Миасс), Олегу Решетникову (Златоуст) и Евгению Ваганову (Сосновский район). Главы, пустив все на самотек, подставляют сами себя. Если в список попадут случайные объекты, а не те, в которых нуждаются жители, главам все это поставят в упрек сами жители. Да и сам проект обесценивается», — рассказал инсайдер. Дал вводные по «летнему снегу» Говорят, что одной из задач, поставленных губернатором Алексеем Текслером главам муниципалитетов, стал тополиный пух. Тот «летний снег», что становится причиной пожаров в пору цветения тополей. Особенно во дворах домов, построенных еще во времена СССР. «Между прочим, очень большая проблема. Понятно, что пух не собрать. От мэров требуется обеспечить полив на время цветения. И не ограничиваться постоянными напоминаниями о том, как опасно поджигать пух», — пояснил источник. Ждет Якушева в гости Говорят, что Челябинск готовится принять бывшего полпреда в УрФО, а ныне секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Программа пока не оглашается. «Якушева ждут в начале июля. Повод для поездки не называют, но он очевиден: челябинские единороссы в этом году ведут целый ряд масштабных избирательных кампаний. В том числе предстоит избрать новый депутатский корпус заксобрания региона», — считают слухачи. В Челябинской области закончились пляжи Точнее, утверждают источники, места под них. И теперь главы муниципалитетов чешут в затылках, думая, как выйти из ситуации. Обустройство пляжей в регионе ведут третий год по требованию губернатора Алексея Текслера. В 2023 году было обустроено 13 пляжей в 10 муниципалитетах, в 2024-м — еще 11 пляжей в 11 муниципалитетах плюс инклюзивная зона на пляже в Челябинске. В 2025 году планируется создать 14 пляжей в 11 муниципалитетах. «Но это все — больше мест под них нет. Мешают либо обрывистые опасные берега, либо рельеф дна, либо состояние воды. Лето ожидается жарким, и Текслер обязал мэров обеспечить надзор за местами, где купаются вопреки запретам. Цель — избежать жертв. Кстати, на обустроенных при финансовой поддержке области пляжах за три года никто не утонул», — утверждают источники. Экс-министр нашел новую работу Источники сообщают о месте работы экс-министра промышленности региона Павла Рыжего. Он ушел в отставку в мае прошлого года и с тех пор особо ни с кем особо не общался. «А недавно его видели в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ). Правда, его должность непонятна. Возможно, он стал советником ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. На сайте вуза данных о Рыжем нет», — толкуют в кулуарах. Неудачники «забили» на сессии Говорят, что часть депутатов заксобрания, тех, кто не попадает в будущий состав ЗСО, решили откровенно «забить» на сессии. В том числе и не попавшие в проходные списки праймериз «Единой России». «К примеру, занявший 155 место депутат Максим Романов так расстроился, что не пришел ни на сессию 29 мая, ни на внеочередную 5 июня. Не было его и на отчете губернатора Алексея Текслера перед депутатами. Занявший 46 место депутат Михаил Махов на отчете Текслера появился, но на сессию не пошел. В ЗСО опасаются, что и другие неудачники праймериз из числа действующих депутатов перестанут появляться на сессиях, где необходим кворум», — говорят источники. Романов ищет новую партию По слухам, ищет себе более подходящую партию и депутат заксобрания области Максим Романов. Его отношения с ЕР за пять лет охладились даже не до нуля, а ушли в минус. «Романов, заняв провальное 155-е место на праймериз, якобы методично зондирует все партии на предмет выдвижения от них. Но как только там узнают, что денег на кампанию у него нет, то теряют интерес. Предложение Романова задействовать свою сеть агитаторов и сторонников в округе тоже энтузиазма не вызывают: за пять лет почивания на лаврах в ЗСО она успела устареть», — считают слухачи. А Решетников притих Коллеги по челябинского заксобранию обратили внимание на поведение Александра Решетникова. Депутат прекратил фронду по отношению к руководству ЕР, прилежно ходит на заседания, работает и голосует. «Рассорившись с родной партией и в итоге получив заведомо непроходное 71-е место на праймериз, Решетников сделал выводы. И, по слухам, наводит мосты к „Новым людям“, благо человек он ресурсный. Однако есть мнение, что его участие заблокируют на уровне московского руководства партии», — судачат в кулуарах. У мэра Копейска новые проблемы Говорят, ситуация со Старокамышинском, где люди несколько дней в жару сидели без воды, зашатала кресло под мэром Копейска Светланой Логановой. Многие даже начали гадать, доработает ли она до выборов. «Понятно, что кризис с водоснабжением поселка зрел давно, и формально не Логанова его создала. Однако число жалоб настолько велико, что от областных властей требуется сделать шаг, который в преддверии выборов разрядил бы напряжение. Возможно, снятие мэра может стать как раз таким фактором», — сообщают источники. Признание Харченко вызвало шок Говорят, признание первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко в получении взятки вызвало шок. Как уверяют источники, никто всерьез не верил, что Харченко мог брать взятки. «А тут полное признание вины! Что же это взятка? Ее сумму нигде не указывали. Видимо небольшая, раз признал», — обсуждают чиновники и деловые элиты. Возможно, речь идет о телефоне Появились слухи, что взяткой, которая фигурирует в уголовном деле первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко, был мобильный телефон. Не самый простой, за 165 тысяч рублей. «Этот телефон, якобы, Харченко подарили на день рождения. А он подарок не задекларировал. Теперь это не подарок, а взятка, а отрицать это бессмысленно», — уверяет источник. Зато ущерб не предъявляют Как известно, что сначала первому замминистра дорожного хозяйства региона Станиславу Харченко предъявили по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Это связано с некачественным ремонтом дороги в Джабыке и Мисяше. А строила дорогу фирма ПКФ «Глобус» бизнесмена Мясника Закояна, который, сам попав под следствие, и дал показания на Харченко. Обвинение в злоупотреблении полномочиями Харченко признал частично. «Между прочим, ущерб за контракт с Харченко взыскивать не будут. А если и взыщут, то с Закояна. Именно его фирма некачественно исполнила госконтракт, Чиновник его действия не предотвратил — за что сейчас и страдает», — судачат инсайдеры. Конарев теперь с Паутовым Челябинский истеблишмент получил новую весточку из СИЗО. Причем, сразу о двух своих видных — теперь уже в прошлом — представителях. «После перевода экс-советника бывшего мэра Челябинска Петра Конарева из СИЗО в ФСБ в другой изолятор, его разместили в камере на двоих. Сосед — бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Конарев проходит по делу о создании ОПГ коррупционеров, Паутову инкриминируют посредничество в передаче взяток чиновниками администрации областного центра», — шепчутся в кулуарах. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.