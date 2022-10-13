Челябинские города снижают расходы на новогодние праздники из-за мобилизации

Губернатор Алексей Текслер призывал мэров праздновать Новый год скромно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие города в Челябинской области пересмотрят расходы на новогодние мероприятия из-за частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах Магнитогорска и Златоуста.

«В этом году в Магнитогорске праздничные мероприятия в новогодние и рождественские каникулы пройдут скромнее, чем в прошлые годы. Тем не менее, будут установлены елки и детские городки с горками в каждом районе города», — заявили в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба Златоуста отметила URA.RU, что в последние годы улицы насыщали праздничной атрибутикой. Она качественно хранилась, чтобы использовать ее повторно. По этой причине в этом году существенных расходов на оформление в городе не планируют. «Поручение губернатора до нас доведено, все понимаем. Ищем, где еще можно сэкономить. Количество фигур в ледяных городках, возможно, будет уменьшено, но праздники у детей состоятся в полном объеме без дополнительных затрат», — сообщили в администрации Златоуста.

В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU сообщили, что запрос редакции отправлен в канцелярию. Получить ответ от администрации Копейска на момент написания статьи также не удалось.

На прошедшем совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер призывал руководителей городов и районов выбрать более скромные форматы празднования Нового года. По его словам, объявленная частичная мобилизация сместила акценты в политической и экономической жизни страны и региона. Но при этом для детей праздник должен быть сохранен, рекомендовал глава региона.