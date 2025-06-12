В Саткинском районе Челябинской области 13 июня стартовал ежегодный фестиваль водного туризма «Айские Притесы». В 2025 году мероприятие впервые проходит на одной площадке — на территории одноименной локации. При этом жители муниципалитета выразили свое недовольство по поводу нашествия туристов.
«В этом году фестиваль проходит в новом формате — на одной площадке. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы, экстремальные развлечения. Творческие коллективы ДК „Строитель“ и ДК „Магнезит“ создают праздничное настроение», — сообщается в группе «Новости. Сатка. Газета „Саткинский Рабочий“» в социальной сети «Вконтакте».
Между тем, судя по комментариям, жители Саткинского района мероприятию не рады. Люди беспокоятся за чистоту живописной площадки у реки Ай. Из-за многочисленных туристических сплавов территория в летние месяцы становится очень грязной, а соответствующей инфраструктуры, способной выдержать такой поток путешественников, просто нет.
Как сообщало URA.RU ранее, в Саткинском округе после отбора проб воды запретили купаться на реке Ай и в трех местных прудах. Эксперты порекомендовали мыть руки с мылом и обязательно кипятить воду из-за повышенного содержания железа и энтерококков.
Сезон сплавов на реке Ай открылся в мае. Путь в Айское долине простирается вдоль скал, глубина здесь — не более метра, при этом течение не сильное. Поэтому каждый год сюда приезжают начинающие туристы без специальной подготовки.
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