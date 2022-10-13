Полицейских ЯНАО обязали поменять права беженцу

Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Погорелый помог беженцу из ЛНР получить права без экзамена

14 октября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Беженец обменял водительское удостоверение без экзамена Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый помог получить водительское удостоверение беженцу из ЛНР, которому в ГИБДД Салехарда отказали в смене прав без экзамена. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Уважаемые друзья, всегда приятно рассказать о победе над бюрократией, мешающей людям жить. <…> С ситуацией разобрались, российское водительское удостоверение выдано. Незнание закона не освободило его блюстителей от исполнения», — написал Погорелый. Он отметил, что направил запрос в полицию и выяснилось, что сотрудники ямальской Госавтоинспекции неверно диктовали постановление правительства РФ, регулирующее этот вопрос. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось. На звонок корреспондента там не ответили. Ранее сообщалось, что житель Луганской народной республики, переехавший в Салехард, в 2019 году получил гражданство России и обратился в ямальское управление ГИБДД для смены прав. Там ему отказали, потребовав сначала сдать экзамен, хотя по закону, беженец мог этого не делать. Обновлено в 18:40 В ямальском управлении ГИБДД попросили направит официальный запрос.

Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый помог получить водительское удостоверение беженцу из ЛНР, которому в ГИБДД Салехарда отказали в смене прав без экзамена. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Уважаемые друзья, всегда приятно рассказать о победе над бюрократией, мешающей людям жить. <…> С ситуацией разобрались, российское водительское удостоверение выдано. Незнание закона не освободило его блюстителей от исполнения», — написал Погорелый. Он отметил, что направил запрос в полицию и выяснилось, что сотрудники ямальской Госавтоинспекции неверно диктовали постановление правительства РФ, регулирующее этот вопрос. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось. На звонок корреспондента там не ответили. Ранее сообщалось, что житель Луганской народной республики, переехавший в Салехард, в 2019 году получил гражданство России и обратился в ямальское управление ГИБДД для смены прав. Там ему отказали, потребовав сначала сдать экзамен, хотя по закону, беженец мог этого не делать. Обновлено в 18:40 В ямальском управлении ГИБДД попросили направит официальный запрос.