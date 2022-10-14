Салехард получит 45 млн рублей на развитие муниципалитета

Салехард среди победителей всероссийского конкурса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Город Салехард (ЯНАО) стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Город получит премию в 45 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

«В номинации „Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами“ поступило 220 заявок из 64 регионов. Победители первой категории: первое место — г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в публикации.

Кроме того, в номинации «Укрепление межнационального мира» победителем первой категории пятое место занял муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Муниципалитет получит 9 миллионов рублей.

«Популярность конкурса показывает, что власти на местах обращают все больше внимания на то, как нужно работать с населением, как более эффективно организовывать такое взаимодействие. И это важно, потому что через взаимодействие с муниципалитетами устанавливается наша связь с регионами», — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин отметил ХМАО за победы в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Регион забрал 4 победы в различных номинациях.