14 октября 2022

Вице-премьер Хуснуллин отметил ХМАО за победы в федеральном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Вице-премьер Хуснуллин присудил ХМАО четыре победы в федеральном конкурсе Фото:

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин похвалил ХМАО за победы федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

«Четыре победы — Ханты-Мансийский автономный округ. Популярность конкурса показывает, что власти на местах обращают все больше внимания на то, как нужно работать с населением, как более эффективно организовывать такое взаимодействие», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Правительства.

В ХМАО получат гранты от федерального правительства сельские поселения: Чеускино — 18 млн рублей, Солнечный — 13,5 млн рублей, Казым — 2,7 млн рублей и город Сургут — 27 млн рублей. Средства могут быть направлены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники, и решение других актуальных задач города и поселений.

Мэр Сургута Андрей Филатов сообщил в соцсетях, что муниципалитет занял третье место в номинации «Умный город» за проект создания специальной специальной картографической аналитической системы. На одном мониторе можно наблюдать за работами в любой точке города и контролировать выполненные объемы.

Ранее URA.RU сообщило, что Хуснуллин дал кредит мэру из ХМАО. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил 1.2 млрд рублей на реконструкцию канализационно-очистных сооружений.

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Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин похвалил ХМАО за победы федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на официальном портале правительства России. «Четыре победы — Ханты-Мансийский автономный округ. Популярность конкурса показывает, что власти на местах обращают все больше внимания на то, как нужно работать с населением, как более эффективно организовывать такое взаимодействие», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Правительства. В ХМАО получат гранты от федерального правительства сельские поселения: Чеускино — 18 млн рублей, Солнечный — 13,5 млн рублей, Казым — 2,7 млн рублей и город Сургут — 27 млн рублей. Средства могут быть направлены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники, и решение других актуальных задач города и поселений. Мэр Сургута Андрей Филатов сообщил в соцсетях, что муниципалитет занял третье место в номинации «Умный город» за проект создания специальной специальной картографической аналитической системы. На одном мониторе можно наблюдать за работами в любой точке города и контролировать выполненные объемы. Ранее URA.RU сообщило, что Хуснуллин дал кредит мэру из ХМАО. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил 1.2 млрд рублей на реконструкцию канализационно-очистных сооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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