Вице-премьер Хуснуллин отметил ХМАО за победы в федеральном конкурсе

Вице-премьер Хуснуллин присудил ХМАО четыре победы в федеральном конкурсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин похвалил ХМАО за победы федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

«Четыре победы — Ханты-Мансийский автономный округ. Популярность конкурса показывает, что власти на местах обращают все больше внимания на то, как нужно работать с населением, как более эффективно организовывать такое взаимодействие», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Правительства.

В ХМАО получат гранты от федерального правительства сельские поселения: Чеускино — 18 млн рублей, Солнечный — 13,5 млн рублей, Казым — 2,7 млн рублей и город Сургут — 27 млн рублей. Средства могут быть направлены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники, и решение других актуальных задач города и поселений.

Мэр Сургута Андрей Филатов сообщил в соцсетях, что муниципалитет занял третье место в номинации «Умный город» за проект создания специальной специальной картографической аналитической системы. На одном мониторе можно наблюдать за работами в любой точке города и контролировать выполненные объемы.

Ранее URA.RU сообщило, что Хуснуллин дал кредит мэру из ХМАО. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил 1.2 млрд рублей на реконструкцию канализационно-очистных сооружений.