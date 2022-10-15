Тоболяк предложил жителям города бесплатную тренировку по обращению с оружием

Мужчина ранее также собирал деньги для народной армии ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) Алексей Никуленко предложил всем желающим научиться обращаться с оружием. Тренировку проведут бесплатно в одном из тиров города. Об этом мужчина сообщил на своей странице в «ВКонтакте». Ранее он также организовал сбор средств на покупку квадрокоптеров для народной армии ДНР.

«В среду, 19-го октября в 18:00, в тире города Тобольска, проведем обучение по огневой подготовке. Занятие бесплатное. При желании пострелять платим только за патроны. Места ограничены. Записываться нужно заранее», — написал Никуленко.

Ранее URA.RU рассказывало об этом мужчине. Тоболяк в июне начал сбор средств для покупки амуниции, квадрокоптеров, раций и других вещей. Все приобретенные товары он планировал отправить солдатам народной армии ДНР. По его словам, решение было принято по личной инициативе после общения с жителями Донбасса.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. После этого президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на территории Украины. Этому решению предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах ЛНР и ДНР. С 23 по 27 сентября там прошли референдумы, в результате которых территории вошли в состав РФ. Также по итогам голосования к России присоединились Херсонская и Запорожская области.