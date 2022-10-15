Ревнивый тюменец избил приятеля, который приобнял его возлюбленную

16 октября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Мужчина избил приятеля, приревновав к нему возлюбленную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) мужчина из ревности избил приятеля, который во время застолья приобнял его возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В ходе беседы с потерпевшим участковый уполномоченный установил, что пострадавший распивал алкогольные напитки в компании и в ходе застолья приобнял сожительницу компаньона. Коллега потерпевшего этот жест не оценил и, приревновав возлюбленную, нанес ему несколько ударов кулаками по лицу», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшего доставили с травмами лица в областную больницу. Ранее судимого подозреваемого задержали, свою вину он признал. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина, приревновав свою возлюбленную, угрожал убить ее шампуром. Подозреваемый ночью пришел на работу к женщине с острым предметом.

В Тобольске (Тюменская область) мужчина из ревности избил приятеля, который во время застолья приобнял его возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В ходе беседы с потерпевшим участковый уполномоченный установил, что пострадавший распивал алкогольные напитки в компании и в ходе застолья приобнял сожительницу компаньона. Коллега потерпевшего этот жест не оценил и, приревновав возлюбленную, нанес ему несколько ударов кулаками по лицу», — говорится в сообщении ведомства. Пострадавшего доставили с травмами лица в областную больницу. Ранее судимого подозреваемого задержали, свою вину он признал. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области мужчина, приревновав свою возлюбленную, угрожал убить ее шампуром. Подозреваемый ночью пришел на работу к женщине с острым предметом.