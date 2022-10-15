В центре Тюмени пьяный водитель сбил пешехода

В Тюмени на улице Ленина пьяный водитель сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«В центре Тюмени, на улице Ленина, 77 автомобилем „Лэнд Ровер“ сбит 29-летний пешеход. Он переходил улицу вне пешеходного перехода. При выяснении обстоятельств автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находится под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовик сбил мужчину. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
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