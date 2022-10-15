15 октября 2022
14 октября 2022

В центре Тюмени пьяный водитель сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
ДТП произошло на улице Ленина Фото:

В Тюмени на улице Ленина пьяный водитель сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В центре Тюмени, на улице Ленина, 77 автомобилем „Лэнд Ровер“ сбит 29-летний пешеход. Он переходил улицу вне пешеходного перехода. При выяснении обстоятельств автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находится под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовик сбил мужчину. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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В Тюмени на улице Ленина пьяный водитель сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В центре Тюмени, на улице Ленина, 77 автомобилем „Лэнд Ровер“ сбит 29-летний пешеход. Он переходил улицу вне пешеходного перехода. При выяснении обстоятельств автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находится под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовик сбил мужчину. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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