В центре Тюмени пьяный водитель сбил пешехода

16 октября 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на улице Ленина Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени на улице Ленина пьяный водитель сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В центре Тюмени, на улице Ленина, 77 автомобилем „Лэнд Ровер“ сбит 29-летний пешеход. Он переходил улицу вне пешеходного перехода. При выяснении обстоятельств автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находится под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовик сбил мужчину. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Тюмени на улице Ленина пьяный водитель сбил 29-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В центре Тюмени, на улице Ленина, 77 автомобилем „Лэнд Ровер“ сбит 29-летний пешеход. Он переходил улицу вне пешеходного перехода. При выяснении обстоятельств автоинспекторы установили, что 32-летняя водитель иномарки находится под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Пешеходу оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовик сбил мужчину. ДТП произошло на повороте к ТЭЦ-2. Предварительно, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.