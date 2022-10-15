15 октября 2022
14 октября 2022

В Тюменской области 72-летний водитель сбил школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пенсионер сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Полонского.

«Около 18:05 на улице Полонского, 7а 11-летний мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. На мальчика совершен наезд автомобилем ВАЗ 21074 под управлением 72-летнего водителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что школьник жив. «Мальчик самостоятельно сел в машину скорой. Надеюсь, с ним все хорошо», — написала пользовательница Наталья Ященко в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель сбил мужчину. ДТП произошло на улице Ленина.

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В Тобольске (Тюменская область) пенсионер сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Авария произошла на улице Полонского. «Около 18:05 на улице Полонского, 7а 11-летний мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. На мальчика совершен наезд автомобилем ВАЗ 21074 под управлением 72-летнего водителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В социальных сетях очевидцы рассказали, что школьник жив. «Мальчик самостоятельно сел в машину скорой. Надеюсь, с ним все хорошо», — написала пользовательница Наталья Ященко в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный водитель сбил мужчину. ДТП произошло на улице Ленина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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